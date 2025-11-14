Disfarma terminó de manera unilateral el contrato de dispensación de medicamentos a la Nueva EPS; afecta a cerca de 2.4 millones de usuarios

–La sociedad Disfarma notificó la terminación unilateral del contrato vigente con Nueva EPS, mediante el cual venía dispensando los medicamentos para los afiliados en todo el país. La medida, que afecta 232 puntos de atención en 19 departamentos, podría impactar la continuidad del servicio para cerca de 2.4 millones de usuarios.

En un comunicado, Disfarma indicó que la decisión ya fue informada a la Superintendencia Nacional de Salud y subrayó que la medida se adoptó por la insostenibilidad operativa y financiera generada por el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos por parte de la EPS.

Añadió que suspendió la dispensación de medicamentos a la Nueva EPS tras agotar diversos espacios de diálogo y presentar comunicaciones formales los días 16 y 24 de octubre de 2025, haciendo uso del término de preaviso previsto contractualmente, el cual corresponde a 60 días hábiles.

La decisión fue adoptada luego de que, pese a los acercamientos realizados, no se recibiera respuesta ni solución efectiva frente a la situación financiera derivada del flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento de pagos, lo que ha hecho inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales.

Disfarma destacó que durante los últimos meses ha sostenido el servicio con recursos propios, manteniendo un nivel de cumplimiento superior al 98%, incluso asumiendo responsabilidades operativas adicionales en planes contingentes definidos por la EPS en regiones como Valle del Cauca y Santander. Esta actuación demuestra su compromiso con el derecho fundamental a la salud y la atención oportuna a los afiliados.

No obstante, la persistente falta de pago y ausencia de medidas concretas que permitan normalizar la cartera han generado un deterioro financiero significativo, que pone en riesgo la estabilidad operativa de la compañía y la continuidad de la atención.

Disfarma reitera su voluntad de diálogo y colaboración para encontrar, con la intervención de las autoridades competentes, una solución inmediata y responsable que permita restablecer el flujo de recursos y garantizar la entrega continua de medicamentos a los usuarios.

La prioridad de la compañía seguirá siendo el bienestar y la salud de los colombianos, y confía en que el trabajo conjunto con Nueva EPS y los entes de control permitirá superar esta situación sin afectar a los pacientes ni a sus familias, concluyó.