Así se ve ahora la Avenida El Rincón, megaobra realizada por Valorización y que beneficia a más de 1,2 millones de Suba

–“Por fin hoy podemos saldar esta deuda con Suba y con el noroccidente de Bogotá», afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán al habilitar la megaobra de la avenida El Rincón que desembotella al populoso sector de Suba, con más de 1,2 millones de habitantes.

La avenida va desde la carrera 91 hasta la av. Boyacá, para conectar a una localidad que tiene el tamaño de Barranquilla, «lo que significa un impacto positivo para sus habitantes”, destacó el mandatario Distrital.

El mandatario recordó que para la construcción de la obra se tuvieron que superar problemas relacionados, entre otros, con las tuberías de acueducto, lo que generó demoras y costos adicionales; asimismo, y con el fin de mejorar la movilidad, definió la entrega en el pasado mes de marzo de los dos puentes rectos y el puente curvo.

La av. El Rincón es una de las obras de Valorización del Acuerdo 523 de 2013, que recibió la actual administración con un avance del 65,14 %, en enero de 2024, y que se entregó 100 % terminada.

Hoy entregamos la Avenida El Rincón, una obra clave para conectar el noroccidente de Bogotá. Esta es una obra de valorización que debió entregarse en febrero de 2021, pero en enero de 2024 la recibimos con un avance de, apenas, el 65%. Hoy la entregamos terminada. Con esta… pic.twitter.com/leRl1y2Jym — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 14, 2025

“Este proyecto tuvo muchos problemas, problemas que heredamos, de diseño, temas con acueducto, temas con movilidad, temas con ambiente, y los resolvimos. Además, encontramos que nunca se contempló un puente peatonal en la avenida Boyacá, la instrucción del alcalde fue resolver este problema y ya estamos en fase de Factibilidad para su construcción”, detalló el director del IDU, Orlando Molano.

Son 2,35 km de vía, 2,1 km de ciclorruta (beneficia a más de mil biciusuarios en la hora de máxima demanda), más de 54.700 m2 de espacio público, más de 460 nuevos árboles, 13 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, 35 máquinas de gimnasio al aire libre, 294 luminarias nuevas, entre otros beneficios.

Además, cuenta con los siguientes movimientos viales: los puentes de oriente a occidente que conectan con la av. El Rincón en 2 carriles; desde el occidente se podrá continuar a la av. Boyacá, rumbo al sur, tomando la nueva intersección, justo al lado del muro de contención.

Conexión por la av. Boyacá, sentido norte – sur con la av. El Rincón, para ello se debe acceder por la vía paralela a la altura de la calle 128 y girar a la derecha en la calle 127a, donde se encontrará un carril, metros más adelante serán dos con rumbo hacia el occidente.

Quienes viven en el barrio Lindaraja podrán salir por la calle 127a hacia la av. El Rincón, continuar hacia el occidente o devolverse en el retorno hacia la av. Boyacá; y para aquellos que residen en los edificios del sector sobre la montaña se ejecutó una bifurcación que les permite ingresar y salir de sus viviendas hacia la av. Boyacá.

El cambio está a la vista ??

Así luce hoy la #AvenidaElRincón, una vía renovada que conecta movilidad, medioambiente, arte y espacio público. ??

¡La transformación es total! pic.twitter.com/3eQKXWMIbB — IDU Bogotá (@idubogota) November 15, 2025

Con la av. El Rincón no solo mejorará la movilidad, porque habrá un ahorro de 30 minutos en los tiempos de viaje entre el Centro Comercial Bulevar Niza y el barrio El Rincón. Se tendrá un tránsito aproximado de 5.454 vehículos en la mañana y 4.696 vehículos en la tarde y se pondrán en circulación dos nuevas rutas del TransMiZonal: CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y CB165 Suba Rincón – Unicentro.

Además, el IDU trabaja actualmente en la Prefactibilidad de un puente bicipeatonal sobre la av. Boyacá con calle 127, costado norte, que no estuvo contemplado en los diseños iniciales del proyecto y se requiere para garantizar un paso seguro de peatones y ciclistas del sector; se proyecta su contratación en el 2026.

El arte también hace parte de este nuevo paisaje urbano: el colectivo Trazos de Colores Urbanos pintó más de 3.800 m2 de mural, donde el oso de anteojos madre con su cría, el colibrí chivito de Bogotá y los frailejones simbolizan el cuidado y el respeto por la naturaleza.

Otros 1.800 m2 de murales adicionales embellecen los entornos de la calle 127 con av. Boyacá y la cra. 91, inspirados en los ecosistemas y humedales de Suba; y las columnas de los puentes fueron adornadas con obras de animales silvestres. Todo esto para que la ciudadanía disfrute y se apropies de esta importante infraestructura.

¡Bogotá, hoy celebramos un sueño cumplido! ???? La #AvenidaElRincón ya está habilitada, una obra de Valorización que llevaba años esperando y que hoy transforma la vida de más de 1,2 millones de personas en Suba y el noroccidente. Es un avance que nos llena de orgullo: una… pic.twitter.com/mE3uiNOtLz — IDU Bogotá (@idubogota) November 14, 2025



La Administración del alcalde Galán destacó que recibió 19 proyectos cobrados por Valorización en diferentes años y subrayó que el compromiso es entregar culminadas alrededor del 70 % de estos proyectos. El 30 % restante quedará contratado y en marcha.

Entre 2024 y 2025 ya se han entregado cuatro de estos proyectos: av. El Rincón e intersección de la av. Boyacá por av. El Rincón; extensión de la av. Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 183 (Acuerdo 523 de 2013); corredor ambiental del canal Córdoba y la avenida La Sirena (calle 153) desde autopista Norte hasta av. Boyacá – calzada norte (Acuerdo 724 de 2018). También se han habilitado 17 segmentos viales de los grupos 1 y 4 de las Zonas Industriales de Puente Aranda