    Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 15 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 15 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2596 – La 5ta 6 – Tarde 5199 – La 5ta 4 – Noche

    Culona
    Día 8056 – Noche 9204

    Astro Sol
    3634 – Signo Aries

    Paisita
    Día 0180- La 5ta 5 -Noche 0197

    Chontico
    Día 5857 – La 5ta 9 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 7427 – La 5ta 4 – Noche 2826 – La 5ta 6

    Sinuano
    Día 0711 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 483 – Noche

    Play Four
    Día 9928 – Noche

    Samán
    Día 5184

    Caribeña
    Día 8175 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 7963 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 1691 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5305 – La 5ta 2 – Tarde 8001 – La 5ta 7

