Resultados del Baloto, las loterías y chances de este sábado 15 de noviembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 15 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 2596 – La 5ta 6 – Tarde 5199 – La 5ta 4 – Noche

Culona

Día 8056 – Noche 9204

Astro Sol

3634 – Signo Aries

Paisita

Día 0180- La 5ta 5 -Noche 0197

Chontico

Día 5857 – La 5ta 9 – Noche

Cafeterito

Tarde 7427 – La 5ta 4 – Noche 2826 – La 5ta 6

Sinuano

Día 0711 – La 5ta 5 – Noche

Cash Three

Día 483 – Noche

Play Four

Día 9928 – Noche

Samán

Día 5184

Caribeña

Día 8175 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 7963 – La 5ta 5 – Noche

Fantástica

Día 1691 – La 5ta 9 – Noche

Antioqueñita

Día 5305 – La 5ta 2 – Tarde 8001 – La 5ta 7