Bogotá tendrá Plan de Emergencia para atención de siniestros viales o accidentes de tránsito: Alcalde Galán

–Un accidente como el que se presentó en la Avenida El Dorado no puede paralizar Bogotá por horas, advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán, al anunciar un Plan de Emergencia para atención de este tipo de incidentes a fin de vitar que el caos que puedan generar.

La creación de este Plan de Emergencia busca una atención oportuna de accidentes o siniestros viales y mitigar impactos en la movilidad, precisó el mandatario Distrital.

La creación de este plan fue anunciado por el alcalde Galán, luego del percance vial que se registró en inmediaciones en el Aeropuerto El Dorado que paralizó el tránsito durante varias horas en la tarde y noche del jueves.

El alcalde indicó que impartió instrucciones a la Secretaría Distrital de Movilidad para estructurar «un Plan de Emergencia para que estos casos no cojan sin estar preparados y alerta».

El Plan de Emergencia para atención de siniestros viales o accidentes de tránsito deberá contener acciones enfocadas a recuperación de la movilidad y la establecer acciones de choque para mitigar congestiones y otros impactos en las vías, precisó.

«Ese Plan de especificar las acciones que se deben llevar a cabo, y quienes son los responsables de implementarlas, tanto en la calle como en el centro de gestión cuando ocurren afectaciones en puntos críticos de la ciudad», agregó.

La comunicación en tiempo real a la ciudadanía, será uno de los pilares de este Plan de Emergencias para facilitar desplazamientos y desvíos en situaciones de emergencias por siniestros viales o accidentes de tránsito.

«Este plan también definirá estrategias de comunicación claras que le permitan a la ciudadanía estar informada en tiempo real, sobre los desvíos disponibles y el desarrollo de la situación en los puntos críticos», puntualizó el alcalde.