Minsalud reporta inversión de $3,02 billones para renovar y ampliar la red pública hospitalaria y $8,2 billones para implementación de la atención primaria

–El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció el inicio del más grande proyecto nacional de ampliación y modernización de la infraestructura y dotación hospitalaria, con una inversión de 3,02 billones de pesos en los próximos cinco años. Este presupuesto permitirá intervenir 102 sedes hospitalarias entre 2026 y 2030, además de dotar con equipos biomédicos de última generación 13 hospitales. Con esto se busca enfrentar problemas acumulados por décadas como la obsolescencia de la infraestructura hospitalaria, el deterioro físico y funcional de los centros de salud, la desactualización tecnológica y la inversión rezagada en territorios históricamente olvidados.

«El sistema de salud público no puede seguir funcionando sobre estructuras viejas ni con equipos obsoletos. He insistido muchas veces en que los territorios más apartados del país merecen una salud como la que se encuentra en las grandes ciudades, nuestra lucha es por una salud más justa, oportuna y equitativa. De esta manera, este gobierno asume con decisión 10 que otros gobiernos aplazaron», indicó el ministro Jaramillo.

Destacó que el CONPES 4169, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), autoriza la gestión de vigencias futuras excepcionales para asegurar la financiación del proyecto entre 2026 y 2030.

La estrategia contempla reforzamiento estructural, ampliaciones, modernización de sistemas eléctricos, de gases medicinales, agua y residuos, así como la instalación de tecnologías digitales y de información clínica que optimicen los diagnósticos y reduzcan los tiempos de espera. Además, se priorizarán territorios con mayores brechas en acceso a la salud, en especial los incluidos en Pactos Territoriales como Catatumbo, Nariño, Boyacá y Chocó. En estos departamentos se ejecutarán inversiones por $867.808 millones, que beneficiarán directamente a 17 municipios.

EI Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad líder del proyecto, en coordinación con las entidades territoriales y las Empresas Sociales del Estado (ESE) beneficiarias. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizará el seguimiento semestral al avance físico y financiero de las obras, garantizando transparencia y trazabilidad de los recursos públicos.

Las obras se distribuirán de la siguiente manera:

Monto (millones)

Amazonas 100.000, 2 proyectos

Antioquia 191.300, 4

Bolívar 56.000, 4

Boyacá 169.000, 3

Caldas 44.800, 2

Cauca 67.000, 2

Cesar 99.342, 4

Chocó 15.000, 1

Córdoba 25.000, 1

Cundinamarca 60.000, 1

Guaviare 20.000,1

Huila 30.000, 1

La Guajira 22.000, 1

Meta 25.000, 1

Nariño 98.000, 3

Norte de Santander 80.000, 2

Putumayo 49.000, 2

Quindío 18.000, 1

Risaralda 20.000, 1

San Andrés y Providencia 180.000, 2

Santander 164.000, 4

Sucre 125.000, 5

Tolima 141.000, 5

Valle del Cauca 232.000, 5

Con esta decisión, el Gobierno del Cambio avanza en la meta de universalizar el acceso a los servicios de salud, reafirmando su compromiso con un sistema más justo, equitativo y al servicio de la vida, señaló.

De otro lado, el ministro Salud destacó que «avanza a paso firme la revolución de la atención primaria en Colombia». Entre agosto de 2022 y octubre de 2025 esta cartera ha invertido $8,2 billones en más de 10.000 Equipos Básicos de Salud, 1.386 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria y 1.403 vehículos para transporte asistencial.

«Esta inversión no se limita exclusivamente a los Equipos Básicos de Salud (EBS), como algunos medios de comunicación han informado de forma imprecisa y errada», advirtió el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La inversión abarca infraestructura hospitalaria, dotación de equipos biomédicos, vehículos para transporte asistencial terrestres y fluviales, así como el desarrollo de programas de salud pública focalizados en servicios a la comunidad que transforman la atención en los territorios, enfatizó.

Explicó que para el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados, las entidades beneficiarias cargan al Sistema Integrado de Información de la Protección Social, SISPRO, el reporte solicitado en los plazos estipulados en la normatividad vigente. De igual manera, es importante recalcar que este ministerio adelanta un riguroso proceso de seguimiento, evaluación y asistencia técnica a la ejecución de estos recursos por parte de las Empresas Sociales del Estado y demás actores involucrados.

Sobre las ejecuciones, el ministro hizo la siguiente reseña:

De los $ 8,2 Billones, el Ministerio ha asignado $4,2 billones desde agosto de 2022 para la conformación y operación de Equipos Básicos de Salud, 10 que ha permitido el despliegue de más de 10.000 equipos que han venido operando

hasta la fecha y día a día llegan a los hogares, veredas y comunidades más apartadas, protegiendo la vida, salud y bienestar de millones de colombianos en 1.103 municipios y 18 áreas no municipalizadas.

Los Equipos Básicos de Salud fueron incluidos en la ley 1438 de 2011 como mecanismo para fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la Atención Primaria en Salud. Desde agosto de 2022 el gobierno del cambio los viene implementando y a la fecha han contribuido, conjuntamente con todo el nivel primario de atención, al mejoramiento de indicadores la valoración integral para niños de O a 5 años que pasó de 24,18% en 2021 a 39,21% en 2024; y de 27,55% en 2021 a 61,18% en 2024 para población mayor de 60 años. La captación temprana de gestantes pasó de 45,39% en 2021 a

55,59% en 2024.

Así mismo, desde agosto de 2022 se han venido asignando $3,06 billones para con 1.386 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria en 480 municipios, que incluye la construcción de nuevos hospitales, así como la ampliación y adecuación de puestos y centros de salud.

Respecto al fortalecimiento del transporte asistencial en salud entre agosto de 2022 y octubre de 2025, se han destinado $443.149 millones para 1.403 vehículos terrestres y fluviales que incluyen ambulancias básicas, ambulancias

unidades médico-odontológicas, unidades móviles de medicalizadas, mamografía, unidades móviles de sangre y vehículos de transporte extramural.

Estos vehículos se encuentran asignados a 836 municipios del país con el fin de mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias, la atención oportuna y el acceso a servicios esenciales en zonas rurales y de difícil acceso.

Para programas de salud pública las transferencias por $468.046 millones han financiado acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención de violencias, enfermedades transmitidas por vectores, otros transmisibles como la tuberculosis, el fortalecimiento de servicios, entre otros.

Estas inversiones hacen parte de la estrategia del gobierno para fortalecer la red de prestación de servicios de salud y promover la equidad territorial, con el propósito de garantizar el acceso a la atención oportuna y continua de la

población en todo el territorio nacional, con 10 cual se han evidenciado resultados en indicadores trazadores como reducción de la razón de mortalidad materna en Colombia pasando de 83,16 en 2021 a 44,72 en 2024 y la reducción de la tasa de mortalidad por desnutrición aguda en menores de 5 años pasó de 8,00 en 2021 a 6,51 en 2024.