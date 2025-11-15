Done y sea parte de ‘Una Novena por Bogotá’ este 16 de diciembre en el Movistar Arena

Foto: Banco de Alimentos de Bogotá

El próximo martes 16 de diciembre de 2205, el Banco de Alimentos de Bogotá realizará la cuarta edición de ‘Una Novena por Bogotá’ en el Movistar Arena, un evento que surge desde la generosidad de organizadores, artistas y, por supuesto de los asistentes. ¡Dona y sé parte de Navidad solidaria!

Para asistir a Una Novena por Bogotá, compra de 3 kilos de alimento no perecedero, sobre todo granos, en las tiendas D1 autorizadas, directamente en TuBoleta o en la página del Banco de Alimentos www.bancodealimentos.org.co. Lo recaudado se convierte en la base de la gran campaña ‘NaviDAR’, que este año busca entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados en diversas comunidades.

La novena será presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Además, contará con la voz inconfundible de un invitado sorpresa, así como de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Los 50 de Joselito y V de Vinilo.

Tiendas D1 participantes

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.