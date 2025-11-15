Argentina: Desolador panorama dejó la potente explosión en sector industrial de Buenos Aires que generó gigantesco incendio y una nube tóxica (VIDEOS)

–(Captura de pantalla). En las redes sociales se publicaron las primeras imágenes del Polígono de Spegazzini tras la fuerte explosión que sacudió la noche anterior esta zona industrial de la ciudad de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Fue tal la magnitud de la detonación que la onda expansiva tumbó a un hombre que grababa la conflagración.

??Una impactante explosión sacudió este viernes un sector industrial ubicado en la ciudad de Ezeiza, Argentina, provocando una fuerte onda expansiva y graves incendios. pic.twitter.com/bLWTt6CM0m — Sepa Más (@Sepa_mass) November 15, 2025

El siniestro se originó por un incendio en una empresa agroquímica del complejo industrial, lo que desencadenó una violenta explosión cuya onda expansiva dejó, hasta el momento, 24 personas heridas. Según reportes, dos plantas resultaron afectadas.

El momento de la explosión fue captado también desde un avión de pasajeros que estaba por aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En las imágenes, grabadas desde una de las ventanillas del lateral izquierdo de la aeronave, se puede ver el foco del incendio y una columna de humo.

???? Fuertes explosiones sacuden una zona industrial en Argentina (IMPRESIONANTES IMÁGENES )https://t.co/E0qgdfyTtq pic.twitter.com/L8HEXZ2uan — RT en Español (@ActualidadRT) November 15, 2025

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tuvo que activar el código rojo en hospitales, mientras que las autoridades meteorológicas emitieron una «alerta roja sanitaria» para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la formación de una nube tóxica en la zona tras el incidente.

El municipio de La Matanza emitió un comunicado dirigido a los vecinos de la localidad de Virrey del Pino y áreas aledañas en el que se les instó a «no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas» como medida de prevención frente a posibles intoxicaciones por gases y humo emanados de la planta siniestrada. Además, se recomendó cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo si no fuera posible resguardarse de inmediato.

Porque un hombre estaba filmando el incendio de la fábrica de pintura en Ezeiza y voló por los aires cuando explotó. pic.twitter.com/rvkPezAfO9 — Tendencias (@TTendenciaX) November 15, 2025

Los videos muestra una destrucción significativa de las instalaciones en la zona, envuelta en llamas. Muchas de las estructuras quedaron derrumbadas por la explosión, mientras que otras siguen ardiendo.