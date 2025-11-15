Trump reversó aranceles a carne de res, tomate, banano y café para reducir los altos precios y escasez de estos y otros productos agrícolas en mercado interno

–El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananas, café y tomates, ante la creciente presión para reducir el costo de vida para los estadounidenses.

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles «recíprocos» impuestos este año, tras analizar cuestiones como la capacidad de producción nacional de ciertos bienes en Estados Unidos.

En la lista publicada por la Casa Blanca figuran productos que Estados Unidos no cultiva o lo hacen en cantidades demasiado pequeñas en comparación con las necesidades: café, té, aguacates, tomates, mangos, piñas, plátanos y cocos, entre otros.

Trump dictó el 2 de abril una orden ejecutiva que modificaba sustancialmente la política comercial e impuso un arancel mínimo del 10%, ya que el déficit comercial constituía a su juicio «una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos», recuerda el comunicado de la Casa Blanca.

A ese arancel mínimo se le añadieron suplementos, en función de cada país y producto.

El Tesoro estadounidense empezó a recaudar sustanciales ingresos mensuales, pero la inflación se ha resentido al mismo tiempo por esos derechos de aduana.

Tras una primera revisión el 5 de septiembre, Trump considera ahora que «la demanda interna actual de ciertos productos y la capacidad interna para producir ciertos productos» obliga a rebajar de nuevo los aranceles. (Información DW).