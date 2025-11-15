Designan nuevos agentes interventores en EPS intervenidas «para dar mayor eficacia en la respuesta a los reclamos de la ciudadanía»

–Nuevos agentes interventores en las EPS con medida de intervención fueron designados y posesionados por el Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho Rodríguez, quien afirmó que la medida se adoptó en concordancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y atendiendo las demandas e inquietudes de los usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud.

Subrayó que para tal efecto, y acogiendo el principio de transparencia e idoneidad, seleccionó los perfiles que dentro del Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la Superintendencia Nacional de Salud, RILCO, cumplen con los parámetros técnicos y profesionales necesarios, alineados a los criterios de ética, cuidado y protección de los recursos del sistema y del derecho a la salud.

Igualmente señaló que la Superintendencia Nacional de Salud busca con esta decisión ser más eficaces, de cara a los requerimientos y demandas de los usuarios y darle cumplimiento a los componentes fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, de acuerdo con las indicaciones del presidente Gustavo Petro.

Los nuevos agentes interventores son:

COOSALUD

Alexander Mesa Romero: Médico Cirujano, Especialista en gerencia de la Salud Pública y Especialista en gerencia de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Magister en Calidad de Servicios de Salud, acredita experiencia de 6,9 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, es el nuevo agente interventor de Coosalud.

CAPRECOSA

Bety Cecilia Anaya Nieto, Administradora de Empresas, con Especialización en Auditoría en Salud y Maestría en Gerencia Estratégica, con experiencia de 24 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, será la interventora de Caprecosa.

SOS

Carlos Alberto Betancur Castañeda, Médico, con Especialización en Gerencia de la Seguridad Social y Especialización en Auditoría en Salud y experiencia de 27 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, será el agente interventor de Servicios Occidentales de Salud SOS.

FAMISANAR

Germán Darío Gallo Rojas, Ingeniero Industrial, Maestría en Gestión de Servicios de Salud, con experiencia de 6,3 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, será el agente interventor de Famisanar.

EMSSANAR

Ilsen Inés Jaramillo Laserna, Abogada, Especialista en derecho público con experiencia de 28,8 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, será la agente interventora de Emssanar.

ASMET SALUD

Laín Eduardo López Martínez, Médico Cirujano, con Especialización en Gerencia Financiera de Servicios de Salud con Especialización en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, cuenta con experiencia de 14,9 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, será el agente interventor de Asmet Salud.

SAVIA SALUD

William Humberto Salgado Gamboa, Contador Público con Especialización en Gerencia Financiera, con experiencia de 4,6 años en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud y/o funciones similares a las del cargo de interventor, será el nuevo agente interventor de Savia Salud EPS.

Estas personas fueron posesionadas este viernes y ejercerán sus funciones a partir de la fecha, garantizando la continuidad en la prestación del servicio, sin interrupciones ni afectación a los usuarios del Sistema de Salud.

Con estas nuevas designaciones al frente de estas EPS intervenidas, la Supersalud, en cabeza del Dr. Bernardo Camacho Rodríguez, busca el logro de resultados significativos en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención y una respuesta más eficaz e inmediata a las principales demandas de los usuarios y la ciudadanía frente a la prestación eficaz del servicio de salud.

NUEVA EPS

Con relación a la Nueva EPS, informó que la Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE, Angie Rodríguez, designada como Superintendente de Salud Ad Hoc para las decisiones de esta entidad, nombró nuevo agente interventor de Nueva EPS a Luis Oscar Galves Mateus, Bacteriólogo y Laboratorista clínico, con Especialización en Gerencia de Servicios de Salud y Magister con énfasis en gerencia internacional, además con una experiencia de 18,2 años. Galves Mateus, en el cumplimiento de labores del nivel directivo o asesor de entidades del sector salud ejercerá funciones similares a las del cargo de interventor.?

