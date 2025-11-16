Cayó en Colombia alias «Flypper», segundo cabecilla de la banda criminal venezolana «Tren de Aragua»

–En una operación de alta precisión del GAULA Élite de la Policia Nacional, en coordinación con la Fiscalia General de la Nación, fue ubicado y capturado en la ciudad de Cúcuta Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, más conocido con el alias de ‘Flypper’, segundo cabecilla de la banda crimina venezolana “Tren de Aragua” y mano derecha de alias ‘Niño Guerrero’, el máximo al mando de la organización.

Así lo informó el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, quien destacó que con esta captura, que se hizo efectiva con Circular Roja de INTERPOL, se asestó un golpe estratégico a esta estructura criminal transnacional.

En una operación de alta precisión de nuestro GAULA Élite de la @PoliciaColombia, en coordinación con la… pic.twitter.com/fyXJFzWqzc — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 16, 2025

Alias ‘Flypper’ es señalado de ser cabecilla financiero y articulador de extorsiones, secuestros y homicidios en varios países. Se movía entre fronteras bajo fachadas comerciales mientras coordinaba rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia. Su captura neutraliza una pieza clave del engranaje criminal, subrayó el jefe de la Cartera de Defensa.

En simultáneo, en Medellín se realizó un allanamiento al inmueble de su pareja, donde fueron incautados 10 celulares, un computador y 50 documentos a título valor, elementos cruciales para seguir desmantelando esta red.

«Esto confirma que el “Tren de Aragua” utilizaba alianzas bajo modalidad de outsourcing criminal para fortalecer sus economías ilegales», advirtió el ministro de Defensa.