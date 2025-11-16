Congo: Una montaña colapsa y sepulta a cientos de trabajadores de una mina (FUERTE VIDEO)

–En video quedó registrado el escalofriante momento en que una enorme montaña colapsa y sepulta una mina de cobalto en la provincia de Lualaba, ubicada en el sureste de la República Democrática del Congo, África, en la cual laboraban cientos de trabajadores. Supuestamente, la tragedia se produjo tras unos disparos que hicieron unos soldados, que causaron pánico y una estampida de los obreros, al tratar de huir del lugar, informaron testigos presenciales.

En principio se reportaron al menos 32 muertos, según autoridades regionales, pero la cifra puede aumentar ya que son muchos los desaparecidos.

En las aterradoras imágenes se observa cómo la enorme masa de tierra comienza a derrumbarse y posteriormente colapsa sobre cientos de obreros que se encontraban allí.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

Horror in Kawama, Lualaba, Democratic Republic of the Congo yesterday. A massive landslide at an artisanal mine reportedly killed at least 70 people. Some of the images are too graphic to share. pic.twitter.com/zGFvm45boU — Volcaholic ? (@volcaholic1) November 16, 2025

El ministro regional del Interior, Roy Kaumba Mayonde, señaló que las operaciones de búsqueda «continúan», tras el derrumbe de un puente que cruza un tramo inundado que delimita el sitio minero de Kalando, situado en la provincia de Lualaba.

El responsable indicó que el acceso a esa instalación estaba prohibido «a causa de las fuertes lluvias y los riesgos de derrumbe», pero que «mineros irregulares forzaron la entrada» de la cantera y el puente se derrumbó a su paso.

Un informe del organismo gubernamental que proporciona asistencia a cooperativas mineras (Saemape) indicó este domingo que disparos de soldados en el lugar provocaron pánico entre los mineros, quienes corrieron hacia el puente y se «amontonaron unos sobre otros, causando heridos y muertos» tras la caída de la estructura.

República Democrática del Congo produce más de 70% del cobalto a escala mundial, un metal esencial para las baterías que se usan en electrónica y en automóviles eléctricos.

La mayor parte del cobalto congoleño se extrae en unas gigantescas minas industriales y se calcula que más de 200.000 personas trabajan en sitios ilegales. (Información RT y DW).