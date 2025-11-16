Chile elige al sucesor de Gabriel Boric

–(Foto Jeannete Jara y José Antonio Kast). Alrededor de 15,7 millones de ciudadanos chilenos están convocados a participar este domingo en las elecciones generales en las que se definirá la presidencia, así como la renovación de 155 diputaciones y 23 senadurías.

Todas las miradas están puestas en el cargo presidencial que se disputan seis candidatos y dos candidatas, que a lo largo de la campaña se enfrentaron en seis debates. Si ninguno de ellos obtiene al final de esta jornada más del 50 % de los votos, los dos que lideren la contienda se enfrentarán en una segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre.

Quien finalmente obtenga la mayoría de votos sucederá en La Moneda a Gabriel Boric, el mandatario que comenzó a gobernar en 2022 y que deberá entregar la banda presidencial a su sucesor o sucesora el próximo 11 de marzo.

Aunque todas las encuestas señalan que ningún candidato a La Moneda sacará el 50 % más uno de los votos, por lo que habrá que celebrar una segunda vuelta o balotaje el 14 de diciembre, los sondeos dan como ganadora a la aspirante de izquierda, Jeannette Jara, exministra de Boric, con cerca del 30 % en intención de voto, y apuntan que el segundo puesto estaría muy disputado, con un empate en el 20 % de los votos, entre los ultaderechistas José Antonio Kast y Johannes Kaiser (del Partido Nacional Libertario, visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei). Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos con opciones que defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En cuarto lugar, estaría la representante de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei, que fue la favorita durante meses y cayó al cuarto lugar.

Jeannette Jara, una abogada de 51 años, militante del Partido Comunista, que representa al oficialismo, ya que se postuló al amparo de la coalición Unidad por Chile que integraron las principales fuerzas de izquierda del país sudamericano.

José Antonio Kast, es un abogado de 59 años, fundador del ultraderechista Partido Republicano. Se postula por tercera vez a la presidencia, lo que ya hizo en 2017 (quedó en cuarto lugar) y 2021 (pasó a la segunda vuelta y perdió contra Boric).

La campaña ha estado marcada por el aumento de la delincuencia y de la percepción de inseguridad, pese a que Chile es uno de los países más seguros de América, con una tasa de homicidios en el primer semestre del años de 2,5 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. Las tres derechas han prometido mano dura contra la delincuencia y el cierre de la frontera norte para evitar el ingreso de migrantes irregulares.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 al año por cada 100.000 habitantes a 6 en 2024, según el gobierno. En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021. Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es «la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato», sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas, en declaraciones a AFP.

«Estamos totalmente inseguros. Las cosas que se han visto este último año no se han visto jamás. Necesitamos a alguien que ponga mano dura», asegura a la misma agencia francesa, Jacqueline Ruz, de 56 años, en Santiago.

Si las tres opciones conservadoras se unen en segunda vuelta, algo que vaticinan todos los analistas, hay escasas opciones de que llegue al poder Jara, la primera militante que representa a toda la izquierda y la centro-izquierda en unas presidenciales y quien fue elegida en unas primarias abiertas a la ciudadanía el pasado junio.

Los más de 15,6 millones de personas que están llamadas a la urnas también tienen que elegir a toda la Cámara de Diputados (155) y a la mitad del Senado, unas elecciones en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo e incluso la opción de alcanzar la mayoría en ambas cámaras. (Información DW y RT).