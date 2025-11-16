El bombardeo a lancheros pobres desarmados es ilegal y debe ser suspendido: Presidente Gustavo Petro

–El presidente Gustavo Petro recabó de nuevo este domingo sobre el bombardeo de EE.UU a lanchas supuestamente del narcotráfico en el Caribe y el Pacifico y afirmó que es ilegal y debe ser suspendido. Además reiteró su propuesta al gobierno estadounidense de promover una reunión con sus homólogos de China, México, Ecuador, Chile y Australia para definir un tratado para combatir conjuntamente el narcotráfico.

«El bombardeo a lancheros pobres desarmados, estén o no a sueldo de los capos del narco, es ilegal y debe ser suspendido», precisó el mandatario colombiano en su cuenta en X.

«Las acciones pueden desarrollarse como las hacemos nosotros, con éxito y sin muertos», puntualizó.

De otro lado, el presidente Gustavo Petro trinó:

¡México y Colombia se respetan! ¡América Latina y el Caribe se respetan!

Esto lo dijo para señalar luego que propuso al almirante retirado de la Armada estadounidense, John C. Aquilino, excomandante del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos, que se hiciera en Pearl Harbor una reunión de los gobiernos de EEUU, China, México y Colombia, que ahora debería incluirse a Ecuador, Chile y Australia, «para analizar un tratado hacia un Pacífico sin ilegalidades».

Añadió que el tráfico de precursores de fentanilo, de cocaína, contrabando y armas debe ser analizado y tratado conjuntamente. «Las imposiciones aquí solo le sirven a las mafias», advirtió y puntualizó: «Vuelvo a proponer la misma reunión».

Además indicó: «Amenazar el Caribe, a México y a Colombia, además de despótico, no sirve para nada».

Y concluyó: «Que la US Homeland Security, no termine ayudando a las mafias».

US Homeland Security es el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU, una agencia federal encargada de proteger a la nación contra ataques terroristas y asegurar la frontera. Sus responsabilidades incluyen el control de aduanas, fronteras e inmigración, la respuesta ante desastres naturales, la ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo, que coordina los esfuerzos de seguridad a nivel federal, estatal y local.