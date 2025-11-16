Vía al Llano: Habilitación del tránsito en ambos sentidos en el K18+000 salva el puente festivo

–Volvió la normalidad en la carretera Bogotá-Villavicencio con la habilitación del tránsito en los dos carriles en el kilómetro 18 de la Vía al Llano, uno de los puntos más críticos del corredor, permitiendo restablecer la operación bidireccional en esta zona. Este domingo la movilidad se ha desenvuelto favorablemente para todos los viajeros, aunque se determinó un cierre preventivo de carril derecho en el K36+500 – k37+100 y el paso se redujo a un carril por el Túnel de Quebradablanca y k69+350 en sentido Btá/Vcio las 24 horas.

Reabierta la vía al Llano en el kilómetro 18. pic.twitter.com/Vo01zKiPjl — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 16, 2025

La apertura de la importante vía se produjo anoche y fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidades que coordinaron las intervenciones necesarias para garantizar condiciones de seguridad y movilidad en la vía.

? Se dio inicio a la operación bidireccional en el K18 de la vía al Llano. Un logro conjunto del #GobiernoDelCambio, @MinTransporteCo y @ANI_Colombia, que permite recuperar la movilidad con todas las medidas de seguridad para los viajeros. pic.twitter.com/gBOzBvdCXL — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) November 16, 2025



La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó que este logro responde a un compromiso adquirido con las comunidades del corredor. “Le cumplimos de nuevo a la comunidad», afirmó en el mensaje compartido por la entidad, donde resaltó que la habilitación mejora la conectividad y disminuye los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y los Llanos Orientales.

El restablecimiento de los dos carriles representa un alivio para transportadores, viajeros y habitantes de la región, quienes habían enfrentado restricciones de movilidad durante las obras.

?? Gracias al trabajo técnico de @InviasOficial y el concesionario, avanzan las obras de mitigación, contención, demarcación y señalización que garantizan una movilidad más segura. Las labores en la ladera continuarán para reducir riesgos y mantener la estabilidad del corredor. pic.twitter.com/HDAEtEemE5 — Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) November 15, 2025

También se restablecieron y normalizaron las tarifas de cobro para la totalidad de categorías y en las estaciones de peaje Boquerón I, Boquerón II, Puente Quetame (actualmente Naranjal) y Pipiral, del Contrato de Concesión No. 005 de 2015, de acuerdo con lo establecido en la resolución 20253040040455 del 03 de octubre de 2025.

De igual manera Mintransporte informó que se restableció la medida de control de peso en las estaciones de pesaje ubicadas en el corredor vial y de acuerdo con lo establecido en la resolución 20253040040455 del 03 de octubre de 2025.

Se recomienda a los usuarios del corredor vial:

-La velocidad de paso por el sector del K18 no debe superar los 30 Km/h.

-No se permite el adelantamiento en el sector.

-Se debe respetar el paso a un carril por la condición de bidireccionalidad en el sector.

-En el caso de aviso de alerta abstenerse de pasar por el sector y seguir las recomendaciones que personal de la DITRA y el Concesionario emitan.

Roberto Uparela, vicepresidente Ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, informó que continúan las obras sobre la ladera y junto con el concesionario, se coordinarán las actividades que garanticen una operación segura para los usuarios.

Así mismo, continuarán las actividades referentes a las obras hidráulicas, obras de contención, demarcación, señalización e instalación de dispositivos de seguridad, las cuales permitirán mitigar el riesgo en la zona y mejorar la seguridad de su operación.

El Ministerio reiteró que continuará ejecutando acciones coordinadas para fortalecer la infraestructura vial nacional y mantener operativos los corredores estratégicos del país.