Maduro sigue mandando mensajes de paz a EE.UU; el último lo hizo con una canción de John Lennon

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interpretó la canción ‘Imagine’, del extinto músico británico John Lennon, haciendo un llamado a la paz hacia Estados Unidos. Hablando ante sus seguidores en Miranda, el líder venezolano llamó a «hacer todo por la paz, como decía John Lennon», y comenzó a cantar la canción.

??? MADURO LLAMA A LA PAZ CON UNA CANCIÓN DE JOHN LENNON EN MEDIO DE AGRESIONES DE EE.UU. "Para la juventud: conozcan la letra. Es una fuente de inspiración para todos los tiempos", aseveró el presidente de Venezuela mientras sonaba un fragmento de la canción de John Lennon… pic.twitter.com/8PF9gW9jfT — Sepa Más (@Sepa_mass) November 16, 2025

«Es una inspiración para todos los tiempos; es un himno para todas las épocas y generaciones que John Lennon dejó como regalo a la humanidad», señaló. Entre otras cosas, la canción contiene las líneas «Imaginen a toda la gente viviendo en paz (Imagine all the people living life in peace)».

Maduro también se dirigió directamente a Estados Unidos: «¿Guerra en el Caribe? ¡No! ¿Guerra en Suramérica? ¡No! ¿Guerra eterna? ¡No! ¿Paz para América? ¡Sí!», manifestó.

«Paren las mentes y manos enloquecidas que quieren llevar a Estados Unidos otra vez a una guerra eterna en Suramérica y en todo el Caribe. En nombre de Dios Padre Todopoderoso decreto la paz para Venezuela y decreto la paz para el Caribe y Sudamérica», declaró.

Sus declaraciones se produjeron en momentos en que el Pentágono fortaleció el despliegue militar con la «Operación Lanza del Sur’.

«Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente», aseguró el secretario de Guerra, Pete Hegseth, al anunciar la operación. (Información RT).