    Maduro sigue mandando mensajes de paz a EE.UU; el último lo hizo con una canción de John Lennon

    –El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, interpretó la canción ‘Imagine’, del extinto músico británico John Lennon, haciendo un llamado a la paz hacia Estados Unidos. Hablando ante sus seguidores en Miranda, el líder venezolano llamó a «hacer todo por la paz, como decía John Lennon», y comenzó a cantar la canción.

    «Es una inspiración para todos los tiempos; es un himno para todas las épocas y generaciones que John Lennon dejó como regalo a la humanidad», señaló. Entre otras cosas, la canción contiene las líneas «Imaginen a toda la gente viviendo en paz (Imagine all the people living life in peace)».

    Maduro también se dirigió directamente a Estados Unidos: «¿Guerra en el Caribe? ¡No! ¿Guerra en Suramérica? ¡No! ¿Guerra eterna? ¡No! ¿Paz para América? ¡Sí!», manifestó.

    «Paren las mentes y manos enloquecidas que quieren llevar a Estados Unidos otra vez a una guerra eterna en Suramérica y en todo el Caribe. En nombre de Dios Padre Todopoderoso decreto la paz para Venezuela y decreto la paz para el Caribe y Sudamérica», declaró.

    Sus declaraciones se produjeron en momentos en que el Pentágono fortaleció el despliegue militar con la «Operación Lanza del Sur’.

    «Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente», aseguró el secretario de Guerra, Pete Hegseth, al anunciar la operación. (Información RT).

    Ariel Cabrera
