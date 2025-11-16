Trump, al fin le contesta a Maduro: «Puede que tengamos algunas conversaciones…»

–Estados Unidos no tiene ninguna novedad sobre la situación con Venezuela, pero podría entablar negociaciones con el líder venezolano, Nicolás Maduro, declaró el presidente Donald Trump, cuando le preguntaron al respecto.

«Es posible que mantengamos algunas conversaciones con Maduro, y ya veremos cómo salen. A ellos les gustaría hablar», afirmó el mandatario.

En respuesta a la pregunta de si Estados Unidos podría atacar a Venezuela tras la designación de un cártel vinculado a Maduro, Trump respondió: «Eso nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que vayamos a hacerlo».

Tropas estadounidenses, «preparadas» para operar en Venezuela si reciben la orden

A propósito del tema, el secretario del Ejército de EE.UU., Daniel Driscoll, en una entrevista con CBS News, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a desplegar fuerzas terrestres en Venezuela si la situación lo requiriere.

El pronunciamiento lo hizo cuando le preguntaron sobre la posible amenaza que representa el Ejército venezolano y el nivel de preparación de las fuerzas estadounidenses.

«Creo que el presidente y el secretario de Guerra han dedicado mucho tiempo a considerar qué es lo mejor que pueden hacer por el pueblo estadounidense», afirmó, destacando que, desde la «perspectiva del Ejército, […] tenemos mucho entrenamiento en esa parte del mundo». Como ejemplo, destacó la reactivación de los ejercicios militares del Ejército en la jungla panameña.

«Estaríamos preparados para actuar en lo que el presidente y el secretario de Guerra necesitaran», aseguró Driscoll. No obstante, al preguntarle específicamente si se habían emitido órdenes de despliegue más allá de los ejercicios militares actuales, eludió una respuesta directa. «No hablamos de ese tipo de cosas», matizó, aunque recalcó que «estaríamos preparados si se nos solicitara». (Información RT).