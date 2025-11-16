Por primera vez, sin causar muertos, EE.UU decomisa en el Caribe un cargamento de cocaína

–(Foto @DNCDRD). En el marco de la recién operación «Lanza del Sur» emprendida por Estados Unidos, fue incautado un cargamento de cocaína, sin bombardeo ni muertos, que iban a bordo de una lancha que fue interceptada en una acción realizada por las autoridades de República Dominicana de manera conjunta con Estados Unidos y la DEA.

En la acción, ejecutada este sábado, se decomisaron 500 kilos de la droga indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana (DNCD), que destacó que que la embarcación, de 27 pies de eslora y dos motores fuera de borda, fue detenida en las costas de Pedernales y procedía de Suramérica, aunque no precisó de qué país.

«Las unidades actuantes montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas», señaló.

Aparentemente, los tripulantes de la embarcación lograron traspasar el muro militar que Estados Unidos desplegó en esa zona del Caribe, frente a costas venezolanas, donde han sido bombardeado 21 narcolanchas, con un saldo de al menos 80 muertos.

Lanza del Sur es una nueva ofensiva antidrogas que Washington anunció el pasado jueves como parte de su despliegue militar en el Caribe, especialmente contra narcotraficantes de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

Su lanzamiento coincidió con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo, que se une a una flotilla de navíos desplegados por la administración de Donald Trump desde septiembre.

Washington acusa a Maduro de liderar el cartel de los Soles y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura, la más alta en su historia.

Trump dijo el viernes que «en cierto modo» había decidido sus siguientes pasos sobre Venezuela. «No puedo decirles qué es», dijo en declaraciones a periodistas. Además, la cadena CBS News reportó que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, que incluyen ataques terrestres. (Información DW).