Petro afirma ahora que no sabían de la presencia de menores en filas de Mordisco, pero advierte que por ello no dejará de bombardear y explica las razones

–«En las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores», precisó este domingo el presidente Gustavo Petro en un nuevo pronunciamiento de respuesta a los críticos del bombardeo a la estructura de las disidencias de las Farc de ese criminal en el Guaviare.

Además, el jefe del Estado advirtió que si se deja de bombardear hará que esos grupos del narcotráfico «recluten más y más niños, violando el DIH».

«De la oposición de izquierda a mi gobierno ha surgido una fuerte crítica por el bombardeo en Guaviare. Debo responder unas críticas infundadas y mostrar lo que dice el Derecho Internacional Humanitario sobre el menor combatiente», escribió el primer mandatario en su cuenta en X.

Afirma que no es cierto que rompió el principio de distinción. «En la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo: no había civiles en la zona».

Añadió que «es desobligante que comparen los bombardeos a Gaza, al remanso en Putumayo y a los lancheros en el Caribe, en esos sitios han bombardeado solo civiles desarmados y lo hacen con armas mucho más letales que las que usamos, no es comparable con el bombardeo a las columnas de Mordisco, armadas y en plena ofensiva».

Y puntualizó: «En las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores».

Adicionalmente precisó: «Dicen que no debemos bombardear. Posición equivocada que conlleva a que los grupos armados del narco recluten más y más niños, violando el DIH. Estos grupos creen que reclutando niños protegen a sus mandos y capos. Esa creencia debe evaporarse».

Además advirtió: «Toda negociación con Grupos armados y bandas está precedida de un primer acuerdo: sacar los niños del conflicto. Así cumplimos con el DIH. Los menores combatientes, concepto del DIH, tiene un trato preferencial cuando caen prisioneros, hemos cumplido con el DIH».

El presidente Gustavo Petro defendió el bombardeo afirmando que es una «opción letal mayor que disponemos como estado» y destacó que la ha usado 12 veces en los tres años de su gobierno. Y notificó: «No hay cambio de conducta».

Puntualizó que «otra cosa es que la prensa no informe, siempre he tomado la decisión última, he buscado al máximo inteligencia que ubique la presencia de menores cuando está es posible, siempre tomo la decisión cuando mandos/capos están presentes en el lugar y están en actitud ofensiva contra la sociedad y el estado».

El presidente Gustavo Petro aseguró que «las decisiones de bombardeo bajo estás características respetuosas del DIH, las seguiré tomando, cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan» y subrayó:

«Prefiero la paz y los acuerdos como tanto me critica la derecha y por lo cual dicen que me meten en la OFAC (Lista Clinton), pero también soy comandante y se de la guerra y tomo decisiones de guerra como comandante supremo de las fuerzas militares del país, y lo hago con la mayor información posible y mi mayor saber».

Finalmente precisó: «Está vez protegimos soldados, siempre buscaré que se minimicen sus muertes, pero la lucha es por una Colombia Libre para todas y todos». Y adjuntó los conceptos del DIH para menores combatientes.

De otro lado, con una carcajada, el jefe del Estado Petro reaccionó a las afirmaciones de un congresista republicano de EE.UU, en el sentido de que sabía «de la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas”, al pronunciarse sobre la decisión del mandatario colombiano de dejar de compartir información de inteligencia con EE. UU.

«Jajajaja. Mi relación con narcos es perseguirlos», precisó el primer mandatario y agregó: «Llevo 15 años haciéndolo y con éxito. Al 35% de congresistas que tenían en el senado y 15% de la cámara, congresistas que estaban en relación con los narcoparamilitares, los cogieron presos por mis denuncias públicas en debates en el Congreso de la República. Los narcoterroristas mataron 90.000 ciudadanos de Colombia, según la comisión de la verdad. Por eso los persigo».

Además, señaló: «Los congresistas de la Florida reciben en sus oficinas a los políticos que están ligados directa y familiarmente con las mafias de la cocaína».