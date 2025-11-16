Se incautaron 3,4 toneladas de cocaína del Eln en La Guajira “sin dejar un solo muerto”

–El presidente Gustavo Petro informó en su cuenta de X que, bajo el mando de la Policía Nacional, el Gobierno logró la incautación de 3,4 toneladas de cocaína en una operación realizada en una bodega subterránea en Uribia (La Guajira).

De acuerdo con el mandatario, la droga estaba lista para ser enviada hacia Centroamérica y Norteamérica, y pertenecía al Eln, al parecer con procedencia del Catatumbo.

El presidente destacó que el operativo se ejecutó sin dejar un solo muerto, resaltando la efectividad de la acción policial y el enfoque en la reducción del daño a la población.

El mandatario calificó la información como urgente y pidió amplia difusión, subrayando la importancia del golpe a las estructuras del narcotráfico y del debilitamiento de las finanzas criminales.

La acción constituye uno de los decomisos más significativos del año y reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad, la lucha contra las organizaciones delictivas y la protección de los territorios.