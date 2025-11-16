Fue abatido alias «veneno» cabecilla de la estructura disidente de las Farc Jaime Martínez

–El Brigadier General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, reportó este domingo la muerte de alias «veneno», cabecilla de comisión de la estructura Jaime Martínez del llamado estado mayor central de las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco»

La operación conjunta con la Fuerza Aérea y la Fiscalía, se realizó en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, indicó el oficial.

Alias «veneno», cuyo verdadero nombre era Jhon James Ararat, con más de 15 años de trayectoria criminal, había integrado el frente 6 y la columna móvil Miller Perdomo de las extintas Farc. Abandonó el proceso de paz en 2020 y se vinculó a la estructura Jaime Martínez como jefe de finanzas, subrayó el director de la Policía

También era responsable de capacitaciones en el uso de drones y explosivos, así como de al menos seis acciones criminales contra la Fuerza Pública en los últimos dos años.