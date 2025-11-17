    • Bogotá

    Así puede agendar una cita para curso pedagógico por multas de tránsito en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de asistentes en un curso pedagógico por multas tránsito BogotáFoto: Walter Gómez – Secretaría Distrital de Movilidad

    Si has cometido una infracción a las normas de tránsito en Bogotá, recuerda que puedes asistir a los cursos pedagógicos, espacios orientados a promover el cuidado por la vida a través de la sensibilización en seguridad vial, normatividad y estadística, para construir una cultura en valores y convivencia. Al realizar el curso puedes acceder a descuentos del 50 % o del 25 % en el valor de la sanción.

    Este año, con corte a 30 de septiembre, se han impuesto 723.794  comparendos, de los cuales 320.751 fueron pagados con el beneficio del descuento por realizar el curso pedagógico.

    ¿Dónde y cómo se agenda una cita para curso pedagógico en Bogotá?

    Para acceder al curso pedagógico deberás agendar una cita a través de:

    La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) tiene los siguientes puntos dispuestos para realizar los cursos pedagógicos por infracción a la norma de tránsito: 

    • Centro de Servicios de Movilidad Calle 13, calle 13 #37-35.
    • Centro de Servicios de Movilidad Paloquemao, carrera 28 A #18-20.
    • Sede Antonio Nariño Edificio Restrepo, calle 14 sur # 22 – 27.
    • Sede Fontibón Centro, calle 19 # 99 – 68.
    • Sede Kennedy Tintal Plaza, avenida Carrera 86 # 6 – 37, Local 286 – 287.
    • Sede Suba Centro Comercial San Rafael, calle 134 # 55 – 30, sótano 2.

    Ten en cuenta:

    • Para el agendamiento del curso, el ciudadano debe estar inscrito y activo en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
    • La confirmación de la fecha, hora y lugar para la realización del curso será enviada al correo electrónico registrado durante el proceso de agendamiento. Se recomienda llegar con antelación el día del curso y disponer de al menos dos horas para el proceso.
    • Finalizado el curso recibirás un volante para pago en entidades autorizadas o también podrás efectuar el pago en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

    “La invitación es a respetar las normas de tránsito. Transitar por las vías es un compromiso con la vida, es actuar con prudencia y anticipar los riesgos. En la vía nos encontramos todos los actores viales que tienen una historia, una vida y una familia que le espera en casa, por eso, cuando salgas de casa toma la mejor decisión, protege tu vida y la de los demás”, recalca la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

    Al participar en el curso, podrás acceder a descuentos en el pago de los comparendos en Bogotá

    Descuentos a comparendos notificados en vía:

    • 50 % de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
    • 25 % de descuento al realizar el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

    Descuentos a comparendos electrónicos

    • 50 % de descuento, si realiza el curso y pago dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.
    • 25 % de descuento, al realizar el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles siguientes a la fecha de notificación.

    ¡No te dejes estafar!

    La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda a toda la ciudadanía que los trámites relacionados con cursos pedagógicos no requieren ayuda de un intermediario.

    “Les invitamos a recurrir a nuestros canales de comunicación oficiales, de manera segura.  Allí podremos orientarlo en el proceso de agendar su cita sin costo o resolver dudas. No entregue información, ni pagos a personas externas de la entidad”, recalcó la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

    La invitación es a verificar siempre la información en los canales de atención oficiales y a denunciar cualquier acto irregular en el correo electrónico denunciassaborno@movilidadbogota.gov.co

    ¿Cómo hacer la consulta y el pago de multas de tránsito en Bogotá? 

    1. Ingresa a https://www.movilidadbogota.gov.co/ al banner «consulta comparendos».
    2. Digita los datos requeridos.
    3. Selecciona el captcha y haz clic en consultar.
    4. Si tienes comparendos, da clic en ver detalle. Allí aparecerá toda la información del comparendo.
    5. Podrás realizar el pago por PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco autorizado.

    El proceso a través de Mi Movilidad a un clic 

    1. Ingresa a la aplicación Mi Movilidad a un clicen: https://portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co/#/.
    2. Inicia sesión o da clic en continuar.
    3. Ingresa al módulo comparendos
    4. Digita los datos requeridos.
    5. Selecciona el captcha y haz clic en consultar. Continúa el proceso.

    Plazos y canales para impugnar una infracción de tránsito

    Si un ciudadano no está de acuerdo con la infracción, tiene derecho a impugnar el comparendo. Esto significa que podrá presentar sus argumentos y pruebas en una audiencia pública, la cual es virtual.

    Plazos o términos:

    • Comparendos notificados en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.
    • Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación del comparendo.

    Estos términos están establecidos en la Ley (Artículo 136 de la Ley 769 de 2002 y Ley 1843 de 2017).

    La cita para impugnar es gratuita y debe gestionarse sin intermediarios a través de los canales oficiales: la página web www.movilidadbogota.gov.co o la aplicación Mi Movilidad a un clic. Para orientación adicional, los ciudadanos también pueden comunicarse a la línea (601) 364 94 00, opción 2.

