Goce la Toma Afro en el Hall de la Cinemateca de Bogotá del 19 al 30 noviembre

Foto: Idartes

La Cinemateca de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), te invitan a participar los días 19, 22, 29 y 30 de noviembre de la Toma Afro – 10a Muestra Afro en el Hall Capital, después de proyecciones de películas en la Sala Capital de la Cinemateca. Se puede acceder a la Toma Afro con la boleta de cada película.

Esta iniciativa busca fortalecer espacios de encuentro y redes de trabajo colaborativo, de visibilización ciudadana y creación artística a través de la celebración de la cultura afro y su autorepresentación en propuestas escénicas que integran prácticas culturales contemporáneas y patrimoniales.

Programación Toma Afro – 10a Muestra Afro

?Miércoles 19 de noviembre 7:00 p. m. Concierto

?Caoba Pacific Music (Universidad Pedagógica Nacional)

Esta agrupación nace del semillero de formación de la Universidad Pedagógica Nacional, como parte de un proceso que, paso a paso, ha consolidado el sueño de conformar una orquesta fusión de músicas del Pacífico. Su propuesta busca mostrar cómo, desde la tradición, es posible reinterpretar los grandes éxitos musicales del Pacífico colombiano, incorporando instrumentos modernos como el bajo eléctrico, los saxofones, los trombones, la guitarra eléctrica y la batería.

Presentación después de la proyección de Samba Traoré

Tipo de entrada: Entrada libre

?Sábado 22 de noviembre 7:00 p. m. Danza teatro

Negro Amor (Movimiento Actoral Libre M.A.L.)Un hombre negro, prodigio nacido con el pulso de la tierra en sus pies, habita entre los suyos como guardián de un don que aún no comprende.

Presentación después de la proyección de Sudanese Film Group. Programa de cortometrajes 1

Tipo de entrada: Boleta paga

?Sábado 29 de noviembre 7:00 p. m.Danza

Mujeres de agua (Diokaju Generación Arte Afro)

Mujeres de Agua es un montaje de danza tradicional que celebra la relación sagrada de las mujeres con los ríos y el mar como fuentes de vida y sanación. Presentación después de la proyección del Programa 1” de la Muestra Internacional

Tipo de entrada: Boleta paga

?Domingo 30 de noviembre 5:00 p. m. Danza

Pacífico mágico y encantador (Universidad Distrital Francisco José de Caldas) ?

Pacífico mágico y encantador es una presentación de danza en el escenario, una propuesta inspirada en la evolución de los ritmos afro pacíficos de Colombia, la trietnia honrando nuestras raíces culturales. Presentación después de la proyección de Programa 3 de la Muestra Internacional