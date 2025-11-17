Bogotá, entre las mejores ciudades del mundo en el ranking World’s Best Cities 2026

Foto: IDT

La capital colombiana continúa consolidándose como una ciudad vibrante, sostenible y en constante transformación. El más reciente ranking “World’s Best Cities 2026”, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy, ubicó a Bogotá en el puesto 51 entre las mejores urbes del planeta y como una de las siete latinoamericanas destacadas por su cultura, innovación, calidad de vida y proyección económica.

El informe, que evalúa a las ciudades del mundo con más de un millón de habitantes, mide el denominado Place Power Score, basado en tres pilares: habitabilidad, atractivo y prosperidad. En su metodología combina datos estadísticos, encuestas a más de 21.000 personas en 31 países y percepciones generadas en plataformas como Google, Instagram y TikTok.

Según el estudio, Bogotá sobresale por su vida cultural y nocturna, que la posicionó en el puesto 8 a nivel mundial en vida nocturna, y el puesto #25 en teatros y conciertos, impulsada por escenarios como el Movistar Arena y una creciente oferta musical y gastronómica. Además, su emblemática Ciclovía y la amplia red de parques contribuyeron a que alcanzara el puesto 27 en atracciones familiares.

La ciudad también destacó en compras en el puesto 24, con zonas comerciales consolidadas en los sectores de Andino – El Retiro – Atlantis, y por su compromiso ambiental reflejado en la implementación de la Ley de Ciudades Verdes, que promueve la creación y conexión de espacios naturales para mejorar la calidad de vida y mitigar los efectos del cambio climático.

El informe resalta además la fortaleza económica y el clima de inversión de Bogotá: durante el primer trimestre de 2025, Bogotá registró un incremento significativo en proyectos de inversión extranjera directa, especialmente en los sectores de comercio, software/tecnología y servicios corporativos, con Norteamérica y Europa como principales regiones inversoras. Gracias a estos resultados, la ciudad se consolida como la tercera más atractiva de América Latina para la inversión extranjera, después de Ciudad de México y São Paulo.

Para Ángela Garzón Caicedo, directora del Instituto Distrital de Turismo (IDT), estos resultados confirman el momento que vive la capital:

“Bogotá es hoy una ciudad que inspira, que conecta y que se abre al mundo. Este posicionamiento en el ranking mundial y el crecimiento constante del turismo reflejan una capital que avanza con paso firme: hemos recibido más de 1,4 millones de visitantes extranjeros en lo corrido del 2025 y alcanzamos niveles históricos de ocupación y empleo en el sector. Vamos por el camino correcto al promover una ciudad creativa, sostenible y acogedora, que genera oportunidades y orgullo para quienes la habitan y la visitan”.

El ranking World’s Best Cities 2026 también destacó el despegue del turismo en Colombia, puesto que recibió 6,7 millones de visitantes internacionales en 2024, con Bogotá como principal puerta de entrada. Además de mencionar el plan ‘El Dorado Max’ que elevará la capacidad anual del aeropuerto a más de 60 millones de pasajeros para 2035.

De acuerdo con la Investigación de Viajeros en Bogotá 2025-I, elaborada por el Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la capital de Colombia mantiene una tendencia positiva en turismo: para este año se proyecta la llegada de 14,8 millones de turistas, lo que representa un crecimiento del 5,3 % frente a 2024.

Entre enero y septiembre de 2025, la ciudad recibió 1,4 millones de visitantes extranjeros, un 3,1 % más que en el mismo periodo del año anterior. Además, la ocupación hotelera alcanzó el 59,4 %, superando en 7,4 puntos porcentuales el promedio nacional, mientras que el sector turístico generó más de 112.000 empleos mensuales y registró más de 300.000 reservas aéreas hacia la ciudad en el último semestre.

Con estos avances, Bogotá continúa posicionándose como una de las urbes más atractivas de la región, no solo para el turismo, sino también para la inversión, la cultura y la calidad de vida, reafirmando su papel como un destino que vibra, evoluciona y sorprende al mundo.