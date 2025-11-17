Ocho personas fueron detenidas por hurtar cable en Barrios Unidos, Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura y gracias a la denuncia ciudadana, la Policía de Bogotá detuvo a ocho personas por hurtar cable de fibra óptica en el barrio Siete de Agosto en la localidad de Barrios Unidos.

Los hechos se presentaron en el barrio Siete de Agosto, cuando la ciudadanía informó a la Línea de Emergencias 123 sobre la presencia de un vehículo sospechoso con varias personas en ese lugar. Las autoridades, iniciaron la búsqueda de este vehículo y fue detenido en la carrera 19 con calle 63.

“Al abordar el vehículo, se hallaron a varias personas con prendas de una empresa de telecomunicaciones y diferentes tipos de herramientas como: cascos, seguetas, destornilladores y conos. Asimismo, más de 60 metros de cable cortado y el cual estaría avaluado en cerca de 14 millones de pesos”, aseguró el teniente coronel Jorge Arizal, comandante Estación de Barrios Unidos de la Policía de Bogotá.

Según la Policía de Bogotá en el procedimiento se pudo establecer que estas personas no eran funcionarios de esta empresa y que el material que era transportado en este vehículo habría sido hurtado, al parecer en inmediaciones a la vía La Calera.

Estas personas fueron detenidas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judialización. Además, tenían anotaciones por hurto.

En lo corrido del año 2025, la Policía de Bogotá ha logrado la detención de más de 31.537 personas por diferentes delitos.