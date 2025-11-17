Cortes de luz este martes 18 de noviembre de 2025 en Bogotá, Mosquera, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 18 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio La Alameda. De la carrera 16 a carrera 18 entre calle 68 sur a calle 70 sur. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:15 p.m.

Barrio Lucero del Sur. De la calle 63 sur a calle 70 sur entre carrera 16 a carrera 18. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio El Tintal Central. De la carrera 91 a carrera 93 entre calle 16 a calle 18. Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Localidad de Fontibón

Barrio Versalles. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 111 a carrera 113. Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:30 p.m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 69 a carrera 72 entre calle 23 sur a calle 25 sur – Desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Barrio Provivienda. De la calle 30 sur a calle 32 sur entre carrera 67 a carrera 70 – Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Galán. De la carrera 53 a carrera 59 entre calle 1 a calle 3. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la calle 52 sur a calle 54 sur entre carrera 2 a carrera 4. Desde las 4:00 hasta las 6:00 p.m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zuque. De la carrera 15 este a carrera 17 este entre calle 42 sur a calle 47 sur. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Barrio Calvo sur. De la calle 0 sur a calle 3 sur entre carrera 6 a carrera 9 – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Las Nieves. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 22 a calle 24 – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Suba

Barrio Tibabuyes. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 147 a calle 149. Desde las 7:30 a.m. hasta las 1:45 p.m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Teusaquillo. De la calle 32 a calle 34 entre carrera 20 a carrera 22. Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.

Localidad de Usme

Barrio Danubio. De la calle 55 sur a calle 57 sur entre carrera 3 a carrera 5. Desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, Cundinamarca

De la calle 4 a calle 7 entre carrera 8 a carrera 11. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Vereda San José. Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Chía, Cundinamarca

Conjunto cerrado Lindaraja. De calle 34 a calle 36 entre carrera 17 a carrera 19. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Cajicá, Cundinamarca

De la carrera 2 a carrera 9 entre calle 0 sur a calle 6 sur. Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Vereda Río Grande. Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.