Barrios de Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Funza y Mosquera con cortes de luz este lunes 17 de noviembre

Este lunes festivo 17 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá y en los mucicipios de Cajicá, Chía, Cota, Funza y Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 17 de noviembre de 2025

Localidad de Bosa

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Barrio El Corzo Rural.

Localidad de Fontibón

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. Vereda Yerbabuena.

De la calle 16 a calle 18 entre carrera 137 a carrera 139. Barrio Charco Rural.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 128 a carrera 130. Barrio El Chanco Rural II.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:50 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72. Barrio Cooperativa de Suboficiales.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur – Barrio Osorio XII.

Cajicá, Chía, Funza y Mosquera con cortes de luz este lunes 17 de noviembre de 2025

Municipio de Cajicá

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Rio Grande.

Municipio de Chía

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Sectores: Yerbabuena, Altos de Yerbabuena, San Gabriel, Mercenario, condominios: Bosque Nativo,

Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Yerbabonita.

Municipio de Funza

Desde las 0:00 hasta las 6:00 a. m. Vereda Florida.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. Parque Industrial San Carlos.

Municipio de Mosquera

Desde las 0:00 hasta las 10:00 a. m. Veredas: San José, Balsillas.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 2 a calle 4.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

