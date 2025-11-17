Barrios de Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Funza y Mosquera con cortes de luz este lunes 17 de noviembre
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Este lunes festivo 17 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá y en los mucicipios de Cajicá, Chía, Cota, Funza y Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 17 de noviembre de 2025
Localidad de Bosa
Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Barrio El Corzo Rural.
Localidad de Fontibón
Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. Vereda Yerbabuena.
De la calle 16 a calle 18 entre carrera 137 a carrera 139. Barrio Charco Rural.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 128 a carrera 130. Barrio El Chanco Rural II.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:50 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72. Barrio Cooperativa de Suboficiales.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur – Barrio Osorio XII.
Cajicá, Chía, Funza y Mosquera con cortes de luz este lunes 17 de noviembre de 2025
Municipio de Cajicá
Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda Rio Grande.
Municipio de Chía
Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Sectores: Yerbabuena, Altos de Yerbabuena, San Gabriel, Mercenario, condominios: Bosque Nativo,
Desde las 9:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. Yerbabonita.
Municipio de Funza
Desde las 0:00 hasta las 6:00 a. m. Vereda Florida.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. Parque Industrial San Carlos.
Municipio de Mosquera
Desde las 0:00 hasta las 10:00 a. m. Veredas: San José, Balsillas.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 10:00 a. m. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 2 a calle 4.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.