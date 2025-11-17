Horarios y más datos del pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 17 de noviembre

Foto: Secretaría de Movilidad. <

En el marco del puente festivo Independencia de Cartagena, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) confirmó que el pico y placa regional de ingreso a Bogotá se aplicará con normalidad este lunes festivo 17 de noviembre de 2025.¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

¿Cómo opera la medida de pico y placa regional de ingreso Bogotá este lunes festivo del 17 de noviembre?

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

El pico y placa regional rige para todos los ciudadanos que circulen por las nueve vías principales de ingreso a Bogotá. Los residentes y visitantes de las zonas aledañas a estos corredores, deben planear sus recorridos para transitar de acuerdo con los números de placa de sus vehículos.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este lunes festivo del 17 de noviembre de 2025