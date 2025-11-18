Cayó alias Richard, cabecilla de disidencia de las Farc en Antioquia

–En una operación militar coordinada entre el Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada y la Policía Antioquia, fue capturado mediante orden judicial alias Richard, presunto cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

El sujeto deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado.

La operación militar se desarrolló en un allanamiento en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia, donde le fueron incautados una pistola, cartuchos, un proveedor y un teléfono celular.

Todo aquel que atente contra nuestros uniformados o contra la población civil será perseguido con toda la fuerza legítima del Estado. Gracias a un trabajo articulado entre el @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia, fue capturado mediante orden judicial alias 'Richard', presunto… pic.twitter.com/6p3PVJIx6i — Mindefensa (@mindefensa) November 17, 2025



Alias Richard estaría vinculado con el homicidio de un concejal en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Asimismo, sería el responsable de la instalación de artefactos explosivos que cobraron la vida de dos uniformados en la vía que conecta San Andrés de Cuerquia con Valle de Toledo. También se le señala de realizar cobros extorsivos a hidroeléctricas, mineros, ganaderos y comerciantes de las subregiones Norte y Nordeste de Antioquia.

De igual manera, alias Richard habría participado en la instalación y activación de una mina antipersonal que dejó gravemente heridos a dos menores de edad en el municipio de San Andrés de Cuerquia.

Con este resultado se afecta de manera contundente el GAO-r Estructura 36, organización criminal que ha venido generando intimidación y afectación a la población civil con sus acciones criminales. Además, con este resultado se frena la expansión y creación del frente 5 de esta estructura criminal.