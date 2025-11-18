Eln liberó a 5 soldados secuestrados en Arauca

–La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los cinco militares que secuestró el grupo terrorista Eln el pasado 9 de noviembre en el departamento de Arauca.

Mediante una labor de mediación humanitaria realizada junto a la Iglesia Católica, la Misión de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA, los uniformados Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Munive Sandoval, César Julio Muñoz Osorio, Andrés Felipe Muñoz Castro y Luis Ángel Navarro Banquet recuperaron su libertad y pudieron reencontrarse con sus familias y superiores.

La Defensoría indicó que los militares fueron recibidos en buenas condiciones de salud. Aun así, fueron trasladados a la ciudad de Arauca para recibir supervisión médica y continuar con los protocolos establecidos para estos casos.

#ComunicaciónOficial | Los soldados profesionales Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval, secuestrados en total indefensión el pasado 9 de noviembre en la vía Tame – Arauca, fueron liberados… pic.twitter.com/cAwJR29xnK — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 17, 2025



La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir adelantando gestiones humanitarias que permitan el retorno seguro de todas las personas secuestradas en el país.