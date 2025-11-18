    • Nacional

    Eln liberó a 5 soldados secuestrados en Arauca

    Ariel Cabrera Publicado el

    –La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los cinco militares que secuestró el grupo terrorista Eln el pasado 9 de noviembre en el departamento de Arauca.

    Mediante una labor de mediación humanitaria realizada junto a la Iglesia Católica, la Misión de la ONU en Colombia y la MAPP-OEA, los uniformados Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Munive Sandoval, César Julio Muñoz Osorio, Andrés Felipe Muñoz Castro y Luis Ángel Navarro Banquet recuperaron su libertad y pudieron reencontrarse con sus familias y superiores.

    La Defensoría indicó que los militares fueron recibidos en buenas condiciones de salud. Aun así, fueron trasladados a la ciudad de Arauca para recibir supervisión médica y continuar con los protocolos establecidos para estos casos.


    La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de seguir adelantando gestiones humanitarias que permitan el retorno seguro de todas las personas secuestradas en el país.

    Ariel Cabrera
