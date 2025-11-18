Cortes de luz este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Bogotá, Mosquera y Cota

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este miércoles 19 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Mosquera y Cota, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 82 Sur entre carrera 79 a carrera 89 – Desde las 7:15 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio La Alameda. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Barrio Lucero del Sur. De la calle 63 Sur a calle 70 Sur entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Comuneros. De la carrera 30 a carrera 32 entre calle 3 a calle 5 – Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altamira. De la carrera 12 Este a carrera 14 Este entre calle 43 Sur a calle 45 Sur – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Atenas. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m.

Barrio Los Libertadores. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 13 Este a carrera 15 Este – Desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.

Localidad de Suba

Barrio Puente Largo. De la calle 105 a calle 107 entre carrera 55 a carrera 57 – Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Galerías. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Ortezal. De la calle 22 a calle 24 entre carrera 35 a carrera 37 – Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Usaquén

Barrio Caobos Salazar. De la calle 146 a calle 148 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio El Cerezo. De la calle 187 a calle 189 entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 7:15 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Municipios aledaños a Bogotá

Mosquera, en Cundinamarca.

Municipio de Mosquera. De la calle 4 a calle 7 entre carrera 8 a carrera 11 – Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Cota, en Cundinamarca

Municipio de Cota. Vereda Vuelta Grande – Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.