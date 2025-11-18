Bronce para Colombia en la Copa Mundo Juvenil de Esgrima con la bogotana Isabella Rodríguez

Foto: IDRD

La Copa Mundo de Esgrima, en la modalidad de espada para las categorías cadete y juvenil, dejó un nuevo logro para el país y para Bogotá. Isabella Rodríguez Sierra, integrante del Equipo?Bogotá, formó parte del equipo colombiano que alcanzó la medalla de bronce en la competencia disputada en San José de Costa Rica.

El conjunto nacional estuvo conformado por Ivana Cano, Emily Castellanos, Sofía Echeverry y la bogotana Rodríguez Sierra, quienes demostraron carácter y solidez en cada enfrentamiento. Su desempeño les aseguró un lugar en el podio, en una competencia marcada por un alto nivel técnico y rivales de gran exigencia.

En el medallero final, México obtuvo la presea de oro y Chile la de plata, mientras que Colombia celebró el bronce gracias a la destacada actuación de la cuarteta. Felicidades a Isabella Rodríguez Sierra, orgullo de Bogotá.