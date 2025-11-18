Decomisan otro cargamento de cocaína en el Caribe sin bombardeo; tres tripulantes de la «narcolancha» fueron capturados

–Una segunda «narcolancha» fue interceptada en el Caribe Sur en la cual se capturaron a tres ocupantes, sin bombardeo. La operación fue reportada por las autoridades de República Dominicana, que destacaron que se decomisaron exactamente 806 paquetes de cocaína que iban en la embarcación en inmediaciones de las costas de la provincia de Pedernales, en una intervención dentro de la operación Lanza del Sur de EE.UU.

En un comunicado, la Dirección Nacional de Control de Drogas de Republica Dominicana (DNCD) destacó que en una demostración de fuerza conjunta y listeza operacional, agentes de la institución y efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y en apoyo a la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los Estados Unidos, trabajando estrechamente junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA), confiscaron otro cargamento de 806 paquetes presumiblemente cocaína en las costas de la provincia de Pedernales».

Añadió que las unidades aéreas, marítimas y terrestres, como parte del amplio despliegue de esta operación, montaron labores de seguimiento, vigilancia y control, para neutralizar una embarcación, de 27 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, que según informes de inteligencia se dirigía a costas dominicanas, con un importante alijo de sustancias narcóticas.

Luego de varias horas de una ininterrumpida persecución, los equipos operativos y de reacción, interceptaron a varias millas náuticas al sur de Isla Beata, a varios individuos a bordo de una lancha, (Tipo Go Fast) con 24 pacas, conteniendo en su interior, un total de 806 paquetes de la presunta droga.

Destacó que se arrestaron tres personas e incautaron una radio satelital, un GPS, dos celulares, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias. Ahora investigan si está relacionado con la primera confiscación, realizada el sábado pasado asimismo «en apoyo» a la operación Lanza del Sur.

El 8 de noviembre, la DNCD comunicó que habían ocupado un primer cargamento de 484 paquetes de presunta cocaína, también en Pedernales, luego de montar «un amplio operativo por aire, mar y tierra», en el cual intervinieron una lancha rápida en la que viajaban dos hombres.

Esa incautación se produjo poco tiempo después de que el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, diera inicio a la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico, para estar bajo la dirección del Comando Sur.

«Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos, y lo protegeremos», aseguró Hegseth. (Información RT).