Mientras el Gobernador del Cauca pide bombardear a grupos armados, su colega de Nariño los rechaza; Defensora del Pueblo insiste en que sean suspendidos

–“Señor presidente, así como se tomaron decisiones firmes en el departamento del Guaviare, si es necesario adoptar medidas de la misma contundencia en el departamento del Cauca, hágalo, por la vida y la integridad de nuestro pueblo”, fue el llamado que hizo el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, ante la creciente acción terrorista de los grupos armados ilegales en su jurisdicción.

El mandatario caucano justificó el bombardeo advirtiendo que en la última semana se han registrado ataques simultáneos en más de 15 municipios por las mismas disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, afectando a la población civil, la misión médica y dejando graves daños en los centros poblados.

“No podemos seguir en esta situación que somete a nuestras comunidades a la muerte, al miedo, al encierro y a la destrucción. El Cauca necesita que el Estado responda con toda su capacidad”, afirmó el gobernador del Cauca.

Además advirtió que la situación está desbordando la capacidad de respuesta institucional, por lo que demando la militarización total de la vía Panamericana, al igual que avanzar en la inversión social.

En contraste, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó los bombardeos. “En un conflicto armado, el Estado sostiene su legitimidad en el monopolio de la fuerza. Sin embargo, cuando esa fuerza se aplica sobre objetivos militares difusos, el riesgo de afectar a menores reclutados es demasiado alto y abre un debate ético sobre la protección real de sus derechos”, afirmó el mandatario en su cuenta en X, en referencia a la muerte de menores en los operativos militares realizados en el Guaviare y Arauca.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, también insistió en su petición de que se suspendan los bombardeos, luego que el presidente Gustavo Petro notificara que los continuará ordenando.

«Si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores», afirmó el jefe del Estado.

«Le insisto al Presidente de la República que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que puede haber menores de edad reclutados», señaló la Defensora del Pueblo, quien también exigió a los grupos armados ilegales «liberar incondicionalmente a todos los menores de edad reclutados».