Equipo Bogotá arrasa en el Nacional Interligas de Esquí Náutico en Mosquera

Foto: IDRD

El Equipo?Bogotá se coronó campeón del Campeonato Nacional Interligas de Esquí Náutico 2025, celebrado en Mosquera en el departamento de Cundinamarca, tras una presentación sólida y dominante en cada una de las categorías. En la categoría open, la escuadra de Bogotá obtuvo 6 oros, 6 platas y 1 bronce, con una destacada actuación de Daniela Verswyvel, quien brilló con tres medallas de oro y una de plata. También sobresalieron Santiago Correa y Noé Osorio, cada uno con dos títulos nacionales.

En la categoría U21, Bogotá reafirmó su poderío al sumar 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Las preseas doradas llegaron de la mano de Noé Osorio, María Paulina Torres y Sebastián Martínez, quienes contribuyeron a ampliar la ventaja del equipo en la clasificación general. El rendimiento constante permitió que la delegación mantuviera el liderazgo durante toda la competencia.

La cosecha capitalina se completó con dos oros en U17, conseguidos por María Brigard y Samuel Jaramillo, mientras que en la categoría U14 Joaquín Escobar aportó un oro y una plata. Con este desempeño, Bogotá se consolidó como la potencia nacional del esquí náutico, cerrando el certamen con el título general del Campeonato Nacional Interligas.