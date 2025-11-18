    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 18 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 18 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 7430 – La 5ta 1 – Tarde 7924 – La 5ta 2

    Culona
    Día 6562 – Noche

    Astro Sol
    8744 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    9951 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 0157 – La 5ta 2 -Noche 8996

    Chontico
    Día 8053 – La 5ta 7 – Noche 4560 – La 5ta 5

    Cafeterito
    Tarde 8458 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 8177 – La 5ta 3 – Noche

    Cash Three
    Día 013 – Noche

    Play Four
    Día 5302 – Noche

    Samán
    Día 0420

    Caribeña
    Día 8512 – La 5ta 3 – Noche

    Motilón
    Tarde 1570 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 5270 – La 5ta 2 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6593 – La 5ta 1 – Tarde 9130 – La 5ta 9

    Ariel Cabrera
