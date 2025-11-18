Resultados de las loterías y chances de este martes 18 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 18 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7430 – La 5ta 1 – Tarde 7924 – La 5ta 2
Culona
Día 6562 – Noche
Astro Sol
8744 – Signo Acuario
Pijao de Oro
9951 – La 5ta 1
Paisita
Día 0157 – La 5ta 2 -Noche 8996
Chontico
Día 8053 – La 5ta 7 – Noche 4560 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 8458 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 8177 – La 5ta 3 – Noche
Cash Three
Día 013 – Noche
Play Four
Día 5302 – Noche
Samán
Día 0420
Caribeña
Día 8512 – La 5ta 3 – Noche
Motilón
Tarde 1570 – La 5ta 4 – Noche
Fantástica
Día 5270 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 6593 – La 5ta 1 – Tarde 9130 – La 5ta 9