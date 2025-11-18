Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes noviembre 18, 2025 -Dólar TRM $ 3,737.55 (vigente 19 de noviembre) -Euro $ 4,351.20 -Bitcoin US$ 98.883.50 Tasa de Interés -DTF: 8,68% -UVR: $ 396,34 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,02 -Petróleo Brent US$ 60,88 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAsí opera la medida de pico y placa en Bogotá del 18 al 23 de noviembre para carros particulares Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 19 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Minsalud anuncia $110 mil millones para atender el 40% de lo adeudado a IPS, por atención a migrantes venezolanos Iván Briceño miércoles agosto 28, 2019 Judicial Padre de niña desaparecida en Antioquia confesó que la asesinó por venganza contra su expareja Iván Briceño viernes diciembre 18, 2020 Nacional Resultado de las loterías y chances de este sábado 4 de noviembre en Colombia Ariel Cabrera sábado noviembre 4, 2023 Nacional Más de 2 millones de firmas para referendo que busca prohibir adopción gay Manuel Reyes Beltran miércoles marzo 23, 2016