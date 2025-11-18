Así opera la medida de pico y placa en Bogotá del 18 al 23 de noviembre para carros particulares

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Conoce cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana 18 al 23 de noviembre de 2025, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 17 al 23 de noviembre de 2025

Martes 18 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 19 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 20 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 21 de noviembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 22 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

Domingo 23 de noviembre: No aplica la medida de pico y placa.

¡Ojo! No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

Recuerda que los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que usted puede pagar para usar su vehículo en Bogota? sin ninguna restricción.