Netanyahu celebra plan de paz de Trump para Gaza aprobado por la ONU

— El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este martes al presidente Donald Trump, tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en su plan para Gaza que establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización y desarme de los grupos armados, así como para proteger a los civiles y capacitar una nueva fuerza policial palestina.

«Creemos que el plan del presidente Trump conducirá a la paz y la prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza», precisó Netanyahu en mensaje en X.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, sin embargo, fue rechazado por el grupo Hamás, para quien el desarme es un asunto «interno» y dicha fuerza no debe encargarse de él porque, de hacerlo, dejaría de ser neutral.

«Cualquier discusión sobre el tema de las armas debe permanecer como un asunto nacional interno, conectado a un camino político que asegure el fin de la ocupación, el establecimiento del Estado (de Palestina) y la autodeterminación», enfatizó Hamás sobre el desarme.

El texto pide “el establecimiento de la Junta de Paz como una administración transitoria con personalidad jurídica internacional”.

Salvo la referencia al presidente Trump hecha por el representante de Estados Unidos, la resolución no especifica quiénes integrarán la Junta, pero señala que “establecerá el marco y coordinará la financiación para la reurbanización de Gaza (…) hasta que la Autoridad Palestina haya completado satisfactoriamente su programa de reformas”.

Una vez que la Autoridad Palestina haya llevado a cabo las reformas solicitadas y la reurbanización de Gaza esté en marcha, “se podrán dar por fin las condiciones necesarias para una vía factible hacia la libre determinación y la condición de Estado de Palestina. Los Estados Unidos establecerán un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político que permita alcanzar una coexistencia pacífica y próspera”.

Mediante la resolución, el Consejo de Seguridad autoriza a los Estados miembros que trabajen con la Junta y a ésta a establecer una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se despliegue “bajo un mando unificado” con fuerzas de los Estados miembros participantes en consulta estrecha con Israel y Egipto.

Según el texto, la FIS puede utilizar «todas las medidas necesarias», es decir, la fuerza, para hacer cumplir su mandato, aunque especifica que deberá ser de conformidad con el derecho internacional.

La FIS estará a cargo de asegurar las fronteras de Gaza junto a Israel y Egipto y entrenará y colaborará con la policía palestina.

También asegurará la «desmilitarización de Gaza, incluyendo la destrucción y prevención de reconstrucción de infraestructura militar, terrorista y ofensiva, así como el desmantelamiento permanente de las armas de los grupos armados no estatales», la protección de los civiles y la vigilancia de los corredores de ayuda humanitaria.

Aunque el texto no proporciona más detales, según informaciones de prensa, la fuerza estará compuesta de unos 20.000 soldados internacionales.

El representante de Estados Unidos, Mike Waltz detalló antes de la votación que muchos de ellos procederán de países de mayoría musulmana como Indonesia y Azerbaiyán.

No será una operación de la ONU, por lo que no participarán los cascos azules. (Información DW).