Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 18 al 23 de noviembre de 2025
Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.
La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 18 al 23 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!
Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.
Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.
Agenda de movilizaciones en Bogotá – Semana del 18 al 23 de noviembre de 2025
Martes 18 de noviembre 2025
- 10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la equidad salarial
Monumento a los Héroes Caídos en Combate en la calle 26 con carrera 58.
Miércoles 19 de noviembre 2025
- 6:00 a. m. – Plantón: Vendedores informales Suba
Autopista Norte con Calle 191. Convoca: Sector comerciantes informales
- 8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón para la rectoría. Universidad Distrital – Sede ASAB. Convoca: Sector estudiantil
- 11:30 a. m. – Marcha: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital.
Universidad Distrital – Sede Macarena. Convoca: Sector estudiantil
Jueves 20 de noviembre 2025
- 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil
Plaza de Bolívar
Convoca: Aldeas Infantiles SOS.
Viernes 21 de noviembre 2025
- 9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Pedagógica Nacional
Convoca: Sector Estudiantil
- 12:00 m. – Marcha: Movilización 21N
Universidad Nacional de Colombia (entrada Calle 26).
Domingo 23 de noviembre 2025
- 6:00 a. m. – Performance: Día Nacional del Guarda de Seguridad
Plaza de Bolívar
Convoca: Fundación Vigilantes y Guardas de Seguridad
- 7:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Festival por la vida, conmemoración Dilan Cruz
Calle 19 con Carrera 4
- 10:00 a. m. -Plantón: Gran plantón Colombia honra a la fuerza pública
Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106)
- 4:30 p. m. -Marcha: Movilización Juvenil por la paz
Diagonal 39 Bis # 14 – 52
Convoca: Movimiento Juvenil por la Paz
Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá
- Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
- Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.