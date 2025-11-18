Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 18 al 23 de noviembre de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 18 al 23 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá – Semana del 18 al 23 de noviembre de 2025

Martes 18 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la equidad salarial

Monumento a los Héroes Caídos en Combate en la calle 26 con carrera 58.

Miércoles 19 de noviembre 2025

6:00 a. m. – Plantón: Vendedores informales Suba

Autopista Norte con Calle 191. Convoca: Sector comerciantes informales

8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón para la rectoría. Universidad Distrital – Sede ASAB. Convoca: Sector estudiantil

11:30 a. m. – Marcha: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital.

Universidad Distrital – Sede Macarena. Convoca: Sector estudiantil

Jueves 20 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil

Plaza de Bolívar

Convoca: Aldeas Infantiles SOS.

Viernes 21 de noviembre 2025

9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional

Convoca: Sector Estudiantil

12:00 m. – Marcha: Movilización 21N

Universidad Nacional de Colombia (entrada Calle 26).

Domingo 23 de noviembre 2025

6:00 a. m. – Performance: Día Nacional del Guarda de Seguridad

Plaza de Bolívar

Convoca: Fundación Vigilantes y Guardas de Seguridad

7:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Festival por la vida, conmemoración Dilan Cruz

Calle 19 con Carrera 4

10:00 a. m. -Plantón: Gran plantón Colombia honra a la fuerza pública

Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106)

4:30 p. m. -Marcha: Movilización Juvenil por la paz

Diagonal 39 Bis # 14 – 52

Convoca: Movimiento Juvenil por la Paz

