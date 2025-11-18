    • Bogotá

    Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 18 al 23 de noviembre de 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    En la foto gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno prestando acompañamiento en las marchas Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 18 al 23 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas

    Agenda de movilizaciones en Bogotá – Semana del 18 al 23 de noviembre de 2025

    Martes 18 de noviembre 2025

    • 10:00 a. m. – Plantón: Manifestación por la equidad salarial
      Monumento a los Héroes Caídos en Combate en la calle 26 con carrera 58.

    Miércoles 19 de noviembre 2025

    • 6:00 a. m. – Plantón: Vendedores informales Suba
      Autopista Norte con Calle 191. Convoca: Sector comerciantes informales
    •  8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Jornada artística en rechazo a la candidatura de José Lizcano y Pablo Garzón para la rectoría. Universidad Distrital – Sede ASAB. Convoca: Sector estudiantil
    • 11:30 a. m. – Marcha: Movilización Asamblea Permanente Universidad Distrital.
      Universidad Distrital – Sede Macarena. Convoca: Sector estudiantil

    Jueves 20 de noviembre 2025

    • 10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Plantón de juguetes contra la violencia infantil
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Aldeas Infantiles SOS.

    Viernes 21 de noviembre 2025

    • 9:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: 21N Universidad Pedagógica Nacional
      Universidad Pedagógica Nacional
      Convoca: Sector Estudiantil
    • 12:00 m. – Marcha: Movilización 21N
      Universidad Nacional de Colombia (entrada Calle 26).

    Domingo 23 de noviembre 2025

    • 6:00 a. m. – Performance: Día Nacional del Guarda de Seguridad
      Plaza de Bolívar
      Convoca: Fundación Vigilantes y Guardas de Seguridad
    •  7:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Festival por la vida, conmemoración Dilan Cruz
      Calle 19 con Carrera 4
    • 10:00 a. m. -Plantón: Gran plantón Colombia honra a la fuerza pública
      Cantón Norte (Carrera 7 con Calle 106)
    • 4:30 p. m. -Marcha: Movilización Juvenil por la paz
      Diagonal 39 Bis # 14 – 52
      Convoca: Movimiento Juvenil por la Paz

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

