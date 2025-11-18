Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy martes 18 de noviembre

Foto: Coviandina.

Hoy martes 18 de noviembre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca, donde fueron habilitados dos nuevos carriles tras el deslizamiento. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Este sábado 15 de noviembre de 2025, fueron habilitados dos carriles y se suspende el tráfico por la antigua variante.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy martes 18 de noviembre de 2025

Corte 10:41 a. m.

Actualización: Novedades en la vía por trabajos de mantenimiento: Reducción de carril en el Túnel 5 del tercer tercio.Reducción de carril en los túneles Buenavista I, Oro Perdido y Sáname. Reducción de carril en el kilómetro 65+000, kilómetro 50+400 y en el puente Nuevo Quebradablanca.

Corte 9:00 a. m.

Estado de la vía: Tráfico bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el Túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 en sentido Bogotá-Villavicencio. No exceda los límites de velocidad, en casa lo esperan.

Corte 6:40 a. m.

Buenos días. Según el PCO así está la movilidad: Tráfico bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el Túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 en sentido Bogotá-Villavicencio. Tiempo seco. Flujo moderado.

Corte 5:30 a. m.

Feliz amanecer. Según el PCO así está la movilidad: Tráfico bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el Túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 en sentido Bogotá-Villavicencio. Tiempo seco. Flujo moderado.