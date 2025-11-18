Petro le responde a Trump sobre destrucción de «fábricas de cocaína» en Colombia

–El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que «destruiría» con «orgullo» las «fábricas de cocaína» en territorio colombiano.

Petro ripostó a Trump advirtiendo su orgullo de haber destruido 10 mil 366 laboratorios de producción de cocaína, lamentando que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio no le contara al mandatario estadounidense estos logros.

«Nadie le dice», escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Cómo me sentiré de orgulloso que en mi gobierno se han destruído 10.366 laboratorios de producción de cocaína. Rubio non

le ha contado a Trump, nadie le dice. https://t.co/FrkM1gaKzu — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

«Colombia tiene fábricas de cocaína, donde se produce la droga. ¿Las destruiría? Lo haría con orgullo personalmente. No he dicho que lo vaya a hacer, pero lo haría con orgullo», afirmó el presidente Donald Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington.

«Eliminar esas fábricas salvaría millones de vidas», señaló.