Procuraduría indaga presuntas irregularidades en licitación de Baloto

–Por supuestamente haberse adoptado decisiones que podrían comprometer la destinación de recursos al sistema de salud, la Procuraduría General de la Nación anunció «una indagación previa en averiguación» de responsables de Coljuegos y demás intervinientes, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la explotación del juego de suerte y azar Baloto.

Al parecer, la Junta Directiva de Coljuegos aparentemente habría adoptado decisiones determinantes para el proceso licitatorio, que incluirían la aprobación de modificaciones al reglamento del juego, flexibilización de requisitos del proceso, y una reducción de la tarifa de explotación económica que debía pagar el concesionario al Estado.

El Ministerio Público indaga la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva de Coljuegos, específicamente respecto de los acuerdos mediante los cuales se redujeron las tarifas de explotación y se flexibilizaron los términos del proceso, lo que podría comprometer la destinación de recursos al sistema de salud.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas para identificar e individualizar los posibles responsables de los hechos irregulares informados, permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y determinar si hay lugar a continuar con la actuación disciplinaria.