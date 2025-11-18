Desarticulan red delictiva que estafó más de $71 mil millones a través de falsas plataformas de inversión de Criptoactivos

–La Fiscalía General de la Nación informó que tras una dispendiosa investigación logró desarticular un grupo delictivo que a través de plataformas falsas, promovió un modelo de estafa, en el cual ofrecía un negocio de inversión en acciones y activos digitales, pero que terminaba por quedarse con los dineros de los clientes.

Con atractivas publicaciones por redes sociales, la organización ilegal captaba la atención de incautos, que posteriormente eran contactados por vía telefónica y convencidos de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse al esquema ilícito y obtener supuestas ganancias a corto plazo.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el dinero confiado nunca era invertido. Sin embargo, los aparentes asesores del esquema mantenían comunicación con las víctimas, les mostraban gráficas ficticias de dividendos obtenidos, les indicaban que debían aumentar los aportes y les advertían que no podían retirarse.

Asimismo, se conoció que les pedían a los clientes instalar en sus dispositivos herramientas conocidas como ‘Anydesk’ o ‘Imperios’, con la idea de que pudieran verificar los avances de las inversiones. En realidad, las herramientas le permitían a la red delincuencial acceder y tomar el control de celulares y computadores de forma remota para apoderarse de las claves personales y de los productos bancarios.

De esta manera, entre 2021 y octubre de 2025, el grupo ilegal se habría apropiado de 71.000 millones de pesos de víctimas de países como Colombia, Chile y Perú.

14 de los presuntos integrantes de la red fueron capturados y presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de estafa por medios informáticos, hurtos por medios informáticos y violación de datos personales, estas tres conductas en la modalidad delito masa; concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los cargos no fueron aceptados.

Los investigados son: el posible cabecilla, el ciudadano mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, alias Daniel; José Mauricio Murcia Martínez, alias Murcia, presunto encargado de mover el dinero de forma ilícita; Daniel López Uribe, abogado señalado de crear las sociedades o empresas fachada; los managers del call center y asesores Jefferson Duván Sánchez Lopera, Valentina Galvis Quintero, Robert Cepeda Orozco y Juan Carlos González Alian; y María Paula Gonzáles Rojas, Rodolfo Andrés Cepeda Orozco, Andrés Felipe Villada Trujillo, Yudy Viviana Tabares Gonzáles, Paula Andrea Londoño Isaza, José Simón Mosquera Muñoz, Juliana Tabares León.

Por disposición del juez de control de garantías, tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, los demás deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.