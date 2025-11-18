Trabajo sí hay en Bogotá: 70 vacantes para asesores call center este miércoles 19 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 70 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para asesores call center. Postúlate de manera virtual este miércoles 19 de noviembre de 2025, a la convocatoria de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Actualiza tu hoja de vida. ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo virtual de ‘Talento Capital’ para asesores call center en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con la empresa Grupo Cos, realizará este miércoles 19 de noviembre 2025 una convocatoria virtual que incluye 70 cargos para asesores de call center con y sin experiencia laboral. La jornada se llevará a cabo a través de la Plataforma Google Meet.

Detalles de las vacantes:

Para personas con o sin experiencia.

Tipo de contrato a término indefinido.

Accede a excelentes beneficios: Convenio con universidades, gimnasio interno, salón de belleza, zona gamer, plan de ascensos después del 3 mes (por buena gestión), descuentos y mucho más.

Conéctate a la sesión virtual este miércoles 19 de noviembre de 2025 con primera jornada a las 9:00 a. m. y segunda jornada a las 11:30 a .m.

Confirma tu asistencia aquí a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.

Accede a Plataforma Google Meet y conéctate a las sesiones, haciendo clic aquí.

Conoce detalles de esta convocatoria de ‘Talento Capital’, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales