Colombia y EE.UU acuerdan intercambio de información para proteger a comunidades de la amenaza de estructuras criminales

–El Departamento de Defensa de EE.UU y el ministerio de Defensa de Colombiano colombiano reestablecieron un intercambio de información, procedimientos y los protocolos que vienen cumpliendo desde hace décadas ambos países.

En ese aspecto, incluye el acompañamiento técnico de los Estados Unidos en capacidades militares como las utilizadas en los bombardeos.

“Se seguirá avanzando en esta cooperación y en los procedimientos establecidos que la rigen», expresó el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, en el marco de una jornada para analizar y fortalecer frente a las amenazas que representan los sistemas aéreos no tripulados.

En el encuentro, organizado por la cartera de Defensa de Colombia en coordinación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sánchez explicó que “la información que suministramos es a través del Departamento de Estado y del Comando Sur».

Recalcó que toda la cooperación entre ambos países se rige por los procedimientos establecidos y se aprovechan eventos como este para revisar las estrategias y llegar a conclusiones para proteger a la población, a la Fuerza Pública y mantener la estabilidad regional.

La cooperación internacional es indispensable, dijo Sánchez, teniendo en cuenta que, en Colombia, el 67 % de los homicidios está relacionado con disputas entre bandas criminales y el 42 % de las armas ilegales incautadas provienen de los Estados Unidos, mientras que el resto llega desde otros países.

En la jornada, el ministro Sánchez expresó que se han perdido 150 hombres y mujeres, y han resultado heridos más de 400 por el uso de sistemas aéreos no tripulados por parte de las estructuras criminales

“Eso es lo que nos muestra que debemos estar cada vez más fuertes, porque, contrario a lo que algunos creen, la amenaza sigue», añadió el funcionario.

La jornada contó con la participación de Jarahn Hillsman, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, quien resaltó la magnitud de la amenaza y el compromiso de cooperación. “Tenemos que prepararnos para enfrentar la amenaza, como su socio vamos a estar con ustedes» manifestó.