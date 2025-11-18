Un muerto y tres desaparecidos dejó creciente súbita de quebrada en Silvania, Cundinamarca

–La creciente súbita de la quebrada Yayata, en el barrio La Esperanza, del municipio de Silvania, Cundinamarca, provocó daños en varias viviendas y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato, causando la muerte de una persona y la desaparición de tres más que iban a bordo de un vehículo que fue arrastrado por la corriente, confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor. Continúa la búsqueda de las otras tres personas, añadió el mandatario.

La víctima mortal fue identificada como Segundo Miguel Villota, de 69 años, y los desaparecidos como Manuela Sofía Villota Escandón, una menor de 16 años; Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años y Teresa Escandón, de 65.

Desde las primeras horas se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones y evaluar la situación junto a los organismos de socorro.

El balance preliminar señala 16 viviendas con pérdida total y 60 personas afectadas. Dos ciudadanos reciben atención en centros de salud y se confirma el fallecimiento de una persona. Tres víctimas permanecen desaparecidas, estableció el gobernador.

Una familia fue trasladada a un albergue temporal mientras avanza la verificación en el territorio. Cundinamarca acompaña a Silvania en este momento difícil y concentra todos los esfuerzos para atender la emergencia, puntualizó Jorge Emilio Rey.