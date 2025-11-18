    • Economía Nacional

    Economía colombiana creció 3,6% en tercer trimestre de este 2025: DANE

    Ariel Cabrera

    -En el tercer trimestre de 2025 el Producto Interno Bruto, PIB, de Colombia creció 3,6%. Comparado con el mismo periodo del año anterior el aumento fue de 1,2%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En lo corrido del año 2025, el PIB presenta un crecimiento de 2,8%, respecto al mismo lapso del año anterior.

    De otro lado, el DANE reportó que en el tercer trimestre, el gasto de consumo final de los hogares creció 4,2%.

    En mayor proporción, las familias destinaron sus recursos a:

    – Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%
    – Recreación y Cultura: 7,2%
    – Transporte: 7,2%
    – Bienes y servicios diversos: 5,2%
    – Salud: 4,4%

    Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado son:

    • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

    • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).
    • Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

    Según el reporte del DANE, en lo corrido del año 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%.

    Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

    • Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).

    • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

    • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

    Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario creció 1,2%.

    Las actividades con mayor crecimiento trimestral son:

    • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales creció 3,4%.

    • Actividades financieras y de seguros creció 2,3%.

    • Industrias manufactureras creció 1,5%

    Ariel Cabrera
