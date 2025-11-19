Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy miércoles 19 de noviembre

Desde el sábado 15 de noviembre de 2025, fueron habilitados dos carriles y se suspende el tráfico por la antigua variante.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy martes 18 de noviembre de 2025

Corte 8:35 a. m.

Luego de ser atendida la situación, se restablece la movilidad en el kilómetro 18+560. No exceda los límites de velocidad y conserve la distancia de seguridad (50 metros) con el vehículo que lo antecede. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad!

Corte 8:25 a. m.

Estado de la vía: Tráfico bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 Bogotá-Villavicencio. Reducción de carril en el túnel Mesa Grande y Buenavista. Paso alterno en el kilómetro 18+560.

Corte 7:25 a. m.

A esta hora se realizan pasos alternos en el kilómetro 18+560 por vehículo averiado, personal de la concesión ya atiende la situación. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado. Seguiremos informando. ¡Su Seguridad es Nuestra Prioridad!

Corte 6:30 a. m.

Buenos días. Así está la movilidad en la vía: Tráfico bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 Bogotá-Villavicencio las 24 horas. Tiempo seco, flujo vehicular moderado.

Corte 5:10 a. m.

Feliz amanecer. Así está la movilidad en la vía: Tráfico bidireccional por el kilómetro 18+000. Cierre preventivo de carril derecho kilómetro 36+500 – kilómetro 37+100. Paso a un carril por el túnel de Quebradablanca y kilómetro 69+350 Bogotá-Villavicencio las 24 horas. Tiempo seco, flujo vehicular moderado.