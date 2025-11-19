Video de la Casa Blanca se hace viral: «Los dos más grandes de todos los tiempos» y «un billón de dólares en una foto»

–Un video compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca que muestra a Donald Trump caminando por el recinto con Cristiano Ronaldo se hizo viral. En la publicación se pueden leer las abreviaturas «CR7 x 45/47 «, en referencia al futbolista y al 45.º y 47.º presidente de EE.UU. El astro portugués asistió este martes a una cena de gala celebrada en la residencia presidencial.

«Un billón de dólares en una foto»: se viraliza un selfi tomado en la Casa Blanca

Varios internautas vieron similitudes de esta fotografía con el icónico selfi tomado durante los Premios Óscar de 2014.

La cena de gala que ofreció el presidente estadounidense, Donald Trump, al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, este martes en la Casa Blanca, reunió a varias personalidades.

Uno de los momentos de la velada fue captado en una fotografía publicada por David Sacks, director de la división de inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca, que se viralizó de inmediato, provocando fascinación y risas entre los internautas.

Entre los invitados también se encontraba el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien paseó por el recinto de la Casa Blanca con Trump.

Pero el selfi viral captó juntos al astro portugués y su pareja, Georgina Rodríguez; al magnate tecnológico Elon Musk; al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; al secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y a su pareja, Allison; así como al propio David Sacks y al presidente de OpenAI, Greg Brockman.

Los internautas bromearon diciendo que la foto podría valer miles de millones de dólares, considerando «la cantidad de poder, dinero y caos» que se concentran en «una sola imagen». Un internauta llegó a comentar: «En esta foto debe haber como un billón de dólares».

Otros usuarios observaron las similitudes de la foto con el selfi viral de los Premios Óscar de 2014, una imagen memorable que alcanzó cifras récord en redes sociales durante la transmisión de la ceremonia.

Ellen Degeneres breaks Obama's Twitter record with 2014 Oscars selfie: http://t.co/1gpJdjTeT3 pic.twitter.com/Y5wXK8d35l — CBC News (@CBCNews) March 3, 2014

Aunque se lo conoce como el «selfi de Ellen» por la comediante Ellen DeGeneres, fue el actor Bradley Cooper quien lo tomó. En esa imagen aparecen estrellas como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Brad Pitt, Lupita Nyong’o y Channing Tatum, entre otros. (Información RT).