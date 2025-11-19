Autoridades suspendieron dos bares en Bogotá por tener a menores de edad consumiendo licor

Foto: Secretaría de Seguridad

En Bogotá seguimos dando resultados. En el marco de una operación interinstitucional contra el homicidio, el hurto y la extorsión, las autoridades llevaron a cabo una jornada de inspección, vigilancia y control en varios establecimientos del sector de Chapinero Central, donde fueron encontrados varios menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

El operativo se desarrolló con la participación de uniformados de la Policía y personal de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), quienes llegaron a inspeccionar bares y locales nocturnos.

En dos de los establecimientos fueron sorprendidos los menores de edad consumiendo licor, por lo que Policía de Infancia y Adolescencia con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar procedieron a restablecer los derechos de estos adolescentes que se encontraban en los lugares no apropiados para ellos.

Ante esta situación la Policía de Bogotá decidió suspender temporalmente la actividad de los los establecimientos involucrados.

Además, durante las requisas los uniformados incautaron varias dosis de estupefacientes a personas que se encontraban en la zona.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) indicó que estos controles seguirán haciéndose en zonas de alta afluencia nocturna, con el propósito de prevenir delitos, proteger a los menores de edad y garantizar el cumplimiento de las normas en los establecimientos abiertos al público.